Aggrediti a Trastevere “Levati subito la maglietta del cinema America | siete

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un Paese allo sbando. In questa atmosfera un gruppo di dieci ragazzi a volto scoperto, ha pestato 4 ragazzi a, noncuranti delle conseguenze e del Commissariato di Polizia sulla stessa strada. “Levatiladelantifascisti, ve ne dovete andare via“, così’ è iniziato tutto contro un ragazzo di vent’anni che si trovava in via di San Francesco a Ripa, a pochi metri da piazza San Calisto, insieme ad altri tre amici. Il ragazzo si è rifiutato di togliere lae così è stato assalito da calci e pugni e lanci di bottiglie. 10 contro quattro. Un assalto premeditato secondo le quattro vittime: “Ci stavano seguendo. Ma siccome eravamo in venti, hanno aspettato che ci separassimo, per affrontarci in quattro”, spiega Valerio C., colpito da una bottiglia che gli ha spaccato il sopracciglio. I ragazzi avevano ...

