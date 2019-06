Affluenza in calo in Sardegna | 55 | 3% votanti a chiusura seggi

Elezioni amministrative in Sardegna A Cagliari Affluenza in netto calo (-7%) : Partecipazione giù di sette punti rispetto al 2016. In lizza solo i candidato di centrodestra e centrosinistra dopo il forfait del M5S. Chiamati alle urne in 400.000

Ballottaggi comunali 2019 - chiusi i seggi - spoglio al via : Affluenza in calo : Sono 134 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco

Ballottaggi - alle 19 Affluenza al 37 - 9% - in forte calo sul primo turno |La mappa interattiva : Urne aperte fino alle 23: sono 15 i comuni capoluoghi chiamati a scegliere il sindaco nel secondo turno. Quasi ovunque sfide tra centrodestra e centrosinistra

Ballottaggi - alle 12 Affluenza al 16% : in calo rispetto al primo turno |La mappa interattiva : Urne aperte fino alle 23: sono 15 i comuni capoluoghi chiamati a scegliere il sindaco nel secondo turno. Quasi ovunque sfide tra centrodestra e centrosinistra

Comunali - il voto in 34 città siciliane : iniziato lo spoglio - Forte calo di Affluenza : Seggi chiusi in 34 comuni siciliani , dove si è votato per il rinnovo di sindaci e consigli Comunali. Sono stati 469.474 gli elettori chiamati alle urne. Caltanissetta è stato l'unico capoluogo di ...

Voto Sicilia - Affluenza in calo al 58 - 4% : 6.50 Spoglio ancora in corso per i 34 Comuni al Voto in Sicilia. affluenza in calo al 58,42% in tutta l'isola, secondo i dati della Regione Siciliana. Dai dati parziali degli scrutini, si rileva un buon risultato per il centrodestra e un calo del M5S. Caltanissetta è l'unico capoluogo di provincia chiamato a eleggere il nuovo sindaco. Qui è in testa il candidato del centrodestra Michele Giarratana, intorno al 38%, seguito dal Cinquestelle ...