Aerospazio | il premier Conte svela a Parigi il nuovo “Falco Xplorer” | è il drone più

Aerospazio - il premier Conte al salone aeronautico di Le Bourget : “settore trainante per l’Italia” [FOTO] : L’Aerospazio e’ un comparto in cui abbiamo delle punte di innovazione incredibile e di eccellenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi si e’ recato al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, visitando fra gli altri gli stand di Leonardo. Quello aerospaziale, ha aggiunto, e’ “un comparto in continua espansione, ogni euro investito ci da’ un ritorno notevole” senza ...