Aerospazio | il premier Conte al salone aeronautico di Le Bourget | “settore trainante per

(Di lunedì 17 giugno 2019) L’e’ un comparto in cui abbiamo delle punte di innovazione incredibile e di eccellenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, che oggi si e’ recato aldi Le, a Parigi, visitando fra gli altri gli stand di Leonardo. Quello aerospaziale, ha aggiunto, e’ “un comparto in continua espansione, ogni euro investito ci da’ un ritorno notevole” senza dimenticare che “il numero di occupati e l’export sono sempre in crescita”. “Guardiamo veramente con grande attenzione a questo comparto ed e’ questa la ragione della mia presenza a questo”, ha concluso il. Quello aerospaziale e’ un “settore guida” dell’industria italiana. Lo ha detto ilGiuseppeparlando dal palco dell’Agenzia spaziale europea (Esa) a Le ...

