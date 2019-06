Adesso è ufficiale | HONOR 20 Pro arriverà in Italia

Adesso è ufficiale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Adesso è finalmente ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. A comunicarlo il club bianconero con una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, Adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese (al Chelsea, ndr) appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno ...

Fiorentina - Adesso è ufficiale : Daniele Pradé è il nuovo ds viola : adesso è anche ufficiale: Daniele Pradè è il direttore sportivo della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, con cui ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Il dirigente romano torna a svolgere lo stesso ruolo che ha ricoperto nel club viola dal maggio 2012 al giugno 2016. “Daniele è un professionista di altissimo livello con una comprovata esperienza di successo nel calcio italiano – ha fatto sapere il nuovo ...

Samsung Galaxy M40 è ufficiale in India - ma è identico a Galaxy A60 : Adesso tocca all’Europa : È stato lanciato nelle scorse ore in India Samsung Galaxy M40, smartphone che si pone come stretto parente di quel Galaxy A60 già ufficializzato in Cina L'articolo Samsung Galaxy M40 è ufficiale in India, ma è identico a Galaxy A60: adesso tocca all’Europa proviene da TuttoAndroid.

Adesso è ufficiale - Fognini in top 10! L’azzurro euforico : “faccio ancora fatica a capire cosa sta succedendo” : Le prime parole di Fabio Fognini nel suo primo giorno da top ten ufficiale: le emozioni dell’azzurro “In questo momento faccio ancora un po’ fatica a capire quello che sta succedendo e quel numero affianco al mio nome. È uno dei sogni che si avvera, ma con l’intento di provare ad andare un po’ oltre questo numero, perché comunque ho vinto un grande torneo e ora sono arrivato tra i primi 10“. A parlare è ...

Fifa 20 Trailer Ufficiale Adesso disponibile! Ecco Football Volta! : Electronic Arts, dopo i teaser dei giorni scorsi, ha da pochi minuti pubblicato su tutti i profili social il primo full reveal Trailer di Fifa 20! Svelato Football Volta! Apri nuovi orizzonti con VOLTA in #Fifa20 #VOLTA https://t.co/aa0iZuKDuw pic.twitter.com/kjYvSigEae — EA SPORTS Fifa ITA (@EA_Fifa_Italia) June 8, 2019 Stasera alle 20, in diretta streaming da […] L'articolo Fifa 20 Trailer Ufficiale adesso disponibile! Ecco ...

Palermo - Adesso è ufficiale : Pasquale Marino nuovo allenatore : La notizia è stata data ieri, mancava solo l’ufficialità, che è arrivata poco fa: Pasquale Marino è il nuovo allenatore del Palermo. Prima operazione, dunque, per la nuova società dopo i fatti delle scorse settimane legati alla retrocessione in C diventata poi penalizzazione in B. Ecco la nota della società rosanero sul proprio sito ufficiale. “L’U.S. Città di Palermo comunica che Pasquale Marino è il nuovo allenatore ...

Lazio - Adesso è ufficiale : rinnovo del contratto per Simone Inzaghi : Lo aveva annunciato qualche giorno fa il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Mancava soltanto l’ufficialità, che adesso è arrivata: la Lazio e Simone Inzaghi ancora insieme, rinnovo del contratto per il tecnico fino al 30 giugno 2021. Ecco il comunicato della società. “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021. La scelta di proseguire questo ...

Siviglia - Adesso è ufficiale : Lopetegui nuovo allenatore [FOTO] : Come abbiamo scritto poche ore fa, Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Siviglia. Il club andaluso ha annunciato l’ingaggio del basco che ha firmato un triennale e sarà presentato domani nella sala stampa del Ramón Sánchez Pizjuán. Lopetegui era libero dopo l’esperienza con il Real Madrid terminata dopo appena quattro mesi. In basso il tweet del Siviglia. ¡Bienvenido, míster! #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club ...

Inter - Adesso è ufficiale : Luciano Spalletti non è più l’allenatore del club nerazzurro : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’esonero di Luciano Spalletti, che non sarà più l’allenatore dell’Inter adesso è ufficiale, Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha reso noto l’esonero proprio questa mattina, pubblicando sul proprio sito una nota con cui ringrazia il tecnico toscano per il lavoro svolto insieme. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un comunicato che ...

Adesso è ufficiale : inizia la nuova avventura di Xavi - sarà l’allenatore dell’Al Sadd : Xavi è il nuovo allenatore dell’Al Sadd: inizia la nuova avventura dell’ex calciatore, a poche settimane dal suo ritiro A poche settimane dal ritiro da calciatore Xavi inizia la carriera da allenatore. Il 39enne catalano è il nuovo tecnico dell’Al Sadd, stessa squadra con al quale ha terminato la sua straordinaria carriera da giocatore. A dare l’annuncio ufficiale lo stesso club qatariota. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Cosenza - Adesso è ufficiale : arriva il rinnovo per mister Braglia : Piero Braglia e il Cosenza ancora assieme, anche la prossima stagione. Lo ha annunciato la società calabrese con una nota sul proprio sito, allontanando difatti le voci che lo volevano sulla panchina della Reggina. Qualche giorno fa, infatti, l’esperto allenatore era stato accostato agli amaranto, affermando anche che avrebbe valutato un’eventuale offerta. Ma lo stesso presidente dei rossoblu aveva chiuso a questa ...

Clamoroso Juventus - è addio con Allegri : Adesso è ufficiale : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.L'articolo Clamoroso Juventus, è addio con Allegri: adesso è ufficiale sembra essere il primo su CalcioWeb.

Boom Juventus - Adesso è ufficiale : Massimiliano Allegri non allenerà i bianconeri nella prossima stagione! : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione, adesso largo ad una nuova era bianconera “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz ...

Ufficiale Adesso il Huawei P Smart Z : il pop-up frontale fa tendenza : adesso è Ufficiale il Huawei P Smart Z, il primo device del brand cinese ad essere dotato di una pratica fotocamera frontale a scorrimento, inserita in un apposito pop-up. Soltanto qualche giorno fa Amazon ne aveva svelato in anticipo le specifiche tecniche, cancellando poi subito dopo la pagina di destinazione. Sono state confermate le caratteristiche previste dai vari leak nelle scorse settimane, a partire dallo schermo LCD TFT da 6.59 pollici ...