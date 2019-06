Adele scatenata al concerto delle Spice Girls | le prove su Instagram

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019) Una vera fan girl,e divertita:è apparsa così al, raccontando sula sua emozione durante l’incontro con la band al femminile più famosa di sempre. Bellissime e grintose: Mel B, Mel C, Emma e Geri Halliwell hanno calcato il palco del Wembley Stadium di Londra. Una reunion, quella, che ha fatto felici milioni di fan, fra cui numerose star. Se qualche tempo fa Emma Stone aveva realizzato un sogno, incontrando le quattro ragazze durante una tappa del tour e abbracciando la Babya cui si è ispirata per scegliere il suo nome d’arte (in realtà si chiama Emily), questa volta è toccato ad. Popstar, stella della musica e vincitrice di numerosi premi, la cantante è tornata indietro di vent’anni e si è trasformata in una fan sfegatata, cantando e ballando aldella girl band., solitamente ...

