Adele Sammartino è la nuova Miss Mondo Italia 2019

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Novella Toloniha 23 anni, è napoletana e rappresenterà l'nel concorso diche si terrà a dicembre in Thailandia A soli 23 anni,rappresenterà l’al prossimo concorso di. La fascia di uno dei concorsi di bellezza più ambiti, se l’è aggiudicata lei nel corso della finalissima svoltasi sabato 15 giugno a Gallipoli e presentata da Giorgia Palmas. Alta 175 centimetri, occhi castano chiari, capelli lunghi e castano scuri,incarna la classica bellezza mediterranea e non poteva essere altrimenti. Nata a Castellamare di Stabia,, 23 anni, si è da poco laureata in scienze e tecniche psicologiche all'Università di Napoli e sogna di diventare un'affermata criminologa. gallery 1712397 Per il momento, però, dovrà mettere da parte studio e progetti lavorativi per dedicarsi aldello spettacolo e della moda in ...

ScaranoVincenzo : “Miss Mondo Italia 2019” è Adele Sammartino. Amdassador della serata Luisiana Romanella di Viggiano - (FOTO e VIDEO… - LadyNews_ : Chi è Adele Sammartino? Età, altezza, capelli e biografia di Miss Mondo Italia 2019 -