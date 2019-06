Acqua e plastica | cosa beviamo tutti i giorni

Plastica - ogni settimana ne ingeriamo 5 grammi con Acqua e cibi : “Come mangiare una carta di credito” : ogni settimana ingeriamo fino a 2000 minuscoli frammenti di Plastica, una quantità equivalente al peso di una carta di credito. A dirlo è lo studio “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” dell’Università australiana di Newcastle e commissionato dal Wwf, che combina i dati di oltre 50 precedenti ricerche. Secondo lo studio la maggior parte delle particelle ingerite sono sotto i 5 millimetri di ...

Federica Brignone in sci sott’Acqua - la sfida contro la plastica : Otto milioni di tonnellate di plastica. È lo spaventoso numero che, secondo l'Onu, indica la quantità di rifiuti che invaderanno i nostri mari nel 2050, rischiando di avere più plastica che pesci. Un problema drammatico che la campionessa olimpica di sci Federica Brignone, l'unica italiana della storia dello sci a vincere in tre discipline diverse, ha voluto denunciare in "Traiettorie Liquide", la mostra fotografica curata dal fotografo Giuseppe ...

Acqua - da Culligan un progetto per abolire bottiglie di plastica : Roma, 10 mag., askanews, - Culligan, leader mondiale nei sistemi di trattamento dell'Acqua, lancia la sua 'Plastic-Free Water Initiative', un progetto a supporto di aziende, PA e organizzazioni che ...