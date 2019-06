AC Milano | che c’azzecca la Ferrari a Le Mans con le Olimpiadi invernali 2026?

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Paolo e Matteo Ingrosso : che rientro! Meniconi/Galazzo : che sorpresa! : Un ritorno, una sorpresa e tante conferme. la prima giornata di gare dedicate al tabellone principale della tappa di apertura del Campionato Italiano al Castello Sforzesco di Milano è un susseguirsi di emozioni e partite tiratissime e decreta già il doppio poker di coppie da semifinale, con i valori tutto sommato rispettati. Il Beach volley Italiano ritrova una delle coppie simbolo dell’ultimo decennio, Paolo e Matteo Ingrosso che tornano ...

Milano : Comune - al via osservazioni al Pgt - per la prima volta anche online : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Parte oggi il periodo utile per cittadini, associazioni, municipi, stakeholder e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030, per presentare osservazioni al Piano di governo del territorio, adottato dal consiglio comunale il 5 marzo scorso. Pe

Milano : Comune - al via osservazioni al Pgt - per la prima volta anche online (2) : (AdnKronos) - Le osservazioni possono essere inviate da chiunque abbia interesse: cittadini e professionisti a proprio nome o per delega, imprese, enti e associazioni. Per poter accedere alla procedura online è sufficiente essere in possesso di Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o esser

Maltempo : Protezione civile Milano ancora a lavoro nel Lecchese : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - La Protezione civile di Milano è da mercoledì scorso in missione nei comuni dell’alto lago di Como colpiti dal Maltempo che, nella notte tra l’11 e il 12 giugno, ha provocato allagamenti e smottamenti nell’area del Lecchese. Appena arrivati sul posto il direttore delle

Milano. Approvate le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio delle docce pubbliche : La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio delle docce pubbliche per 24

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Gemelli Ingrosso - Marchetto/Cottafava e Dalmazzo/Bertozzi volano nel tabellone principale : Qualificazioni grandi firme per la prima tappa del Campionato Italiano 2019 che ha vissuto ieri una lounga giornata al castello sforzesco con i tre turni di qualificazione che hanno scremato da 48 a 6 le coppie che avranno accesso oggi al main draw maschile e femminile. Spettacolo e grande partecipazione per il primo appuntamento con il circuito nazionale con qualche coppia attesa capace di superare lo scoglio delle qualificazioni come ...

Sciopero dei metalmeccanici - cortei a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli : «Governo fa come Schettino» : Sciopero di otto ore,oggi, dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per chiedere al governo e alle imprese di...

Sciopero metalmeccanici - sindacati in piazza a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli (Fim-Cisl) : “Governo come Schettino” : Marciano i sindacati, a Milano, Firenze e Napoli. Oggi i metalmeccanici scioperano otto ore e vanno in piazza per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l’industria, i salari, i diritti. Le manifestazioni, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, vogliono tutele per i lavoratori a rischio, il cui numero, a causa delle varie crisi industriali in tutta Italia, oscilla “da 80mila a 280mila”. ...

Ed Sheeran live a Roma e Milano : tutto quello che c’è da sapere sugli orari e i biglietti nominali : Can't wait! The post Ed Sheeran live a Roma e Milano: tutto quello che c’è da sapere sugli orari e i biglietti nominali appeared first on News Mtv Italia.

Dai Preraffaelliti alle maschere da sub di Blub : le mostre dell’estate fra Milano - Roma e Napoli : L’estate milanese porterà per la prima volta in Italia i capolavori Preraffaelliti della Tate Britain, mentre a Napoli l’antichità pompeiana incontrerà la street art con le maschere da sub di Blub: i mesi di giugno e luglio saranno all'insegna di grandi inaugurazioni nei maggiori musei d’Italia, mentre proseguono le grandi esposizioni nel nome di Leonardo da Vinci, Caravaggio e Canova.Continua a leggere

Basket - Marco Belinelli apre ad un ritorno in Italia : “Seguire Messina a Milano? Magari tra qualche anno” : Marco Belinelli è intervenuto oggi pomeriggio alla trasmissione radiofonica di Radio 24 “Tutti Convocati”. La prima domanda è stata ovviamente sull’arrivo a Milano di Ettore Messina: “Mi dispiace non averlo più a San Antonio ma allo stesso tempo sono contento che abbia la possibilità di tornare ad essere il vero Ettore Messina, il comandante. Lui cercherà di fare molto bene e mettersi in gioco per cercare di vincere ...

A Roma e a Milano le audition del contest “Play! Storie che cantano : Oggi, lunedì 10 giugno, a Roma al Teatro Flaiano decine di cantanti emergenti o affermati partecipano alla prima delle due audition organizzate nell’ambito di Play! Storie che cantano, il contest musicale online, in radio partnership con RDS, ispirato ai racconti delle pazienti, con la partecipazione di Noemi. La seconda audition è in programma mercoledì 12 giugno a Milano, al Teatro Elfo Puccini, a ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Sono convinto che con Milano-Cortina riusciremo a vincere” : Mancano due settimane al momento in cui, a Losanna, sarà effettuata la scelta delle scelte: chi ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026? Le candidature in piedi, ed è ormai noto, restano due: Milano-Cortina e Stoccolma-Åre. A parlare della speranza italiana di riavere i Giochi d’inverno dopo vent’anni è Giovanni Malagò, intervenuto a un convegno di commercialisti al Salone d’Onore del CONI. Dichiara il numero 1 del massimo ...

Milano - svastiche e scritte naziste su strade e muri del liceo classico Parini : “White aryan resistance”, “Resistenza bianca ariana”, “Arthur trema il fascio è qui per te”, “Duce” e poi svastiche, croci celtiche e simboli nazisti. Sono le parole e i segni disegnati nella notte sui muri e sulla strada del Parini, lo storico liceo classico di Milano. Sull’asfalto, sulla scritta “Parini antifascista” una croce ha tolto “anti”. Sulla vicenda aprirà un ...