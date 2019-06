Abbronzatura | è importante proteggere la pelle per evitare scottature e infiammazioni

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lava protetta tutto l’anno, ma in estate proteggerla diventa un dovere, perché esporsi eccessivamente al sole, soprattutto nei primi giorni, può provocare fotodermatiti, come l'eritema solare o ancora peggio, la nascita di disturbi pigmentari come macchie ed herpes labiale. Se non si protegge la nostra, l’esposizione ai raggi può comportare gravi rischi e danni alla salute umana, come, invecchiamento precoce dellaagli occhi, eritemi cutanei, e ancora ben più grave il rischio di tumori cutanei....

SmartgreenPost : Un' #abbronzatura perfetta è il must have dell' #estate2019 ma è importante esporsi al #sole in modo sicuro, proteg… - coralya_it : D'estate, idratare il viso con prodotti ad hoc è ancora più importante e una pelle ben idratata mantiene più a lung… -