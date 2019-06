A Ustica il mare più limpido della provincia di Palermo | «5 Vele» di Legambiente

direttasicilia

(Di lunedì 17 giugno 2019)al top tra i mari italiani. L’unico riconoscimento come «Ilpiù bello»dise lo aggiudica l’isola palermitana. Le «5» diarrivano ancora a. Insieme all’isola di, come ampiamente detto su Diretta Sicilia, si sono in classifica anche altre preziose localitàSicilia, tra cui il litorale trapanese nord, guidato da San Vito Lo Capo, Custonaci ed Erice, e le coste dell’isola di Pantelleria. E in Sicilia, come da molti anni a questa parte, il massimo riconoscimento indiè raggiunto solo da. Il litorale di Cefalù ottiene 2su cinque da. Il golfo di Castella, che riguarda anche la spiaggia di Balestrate, tresu cinquee la costa orientale palermitana, vale a dire Cinisi e Isola delle Femmine e Capaci, raggiunge due. Trascorrere una vacanza a...

Balarm_ : Il #mare più bello è a due passi da casa: #Ustica tra #fondali magici e acque limpide - EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Non solo mare Ustica svela tesori di terra, la lenticchia - antoninobill : RT @blogsicilia: Il mare più bello: a San Vito Lo Capo, Pantelleria e Ustica le 5 Vele di Legambiente - -