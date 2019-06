A Cardi B cede la tuta durante il concerto

Mercedes contro camion cisterna! Cardinale Antonio Maria Vegliò estratto dalle lamiere : Il Cardinale Antonio Maria Vegliò è stato protagonista ieri di un incidente stradale fortunatamente per lui senza gravi conseguenze: si è infatti schiantato contro un camion cisterna a Fosso Sejore, tra Fano e Pesaro. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo lo schianto si sono vissuti attimi di apprensione per la sorte del Cardinale, che tuttavia fortunatamente non ha riportato nessuna grave ...

Spalletti ed il futuro di ICardi all’Inter : “ecco cosa penso succederà” : Spalletti ha parlato del futuro di Mauro Icardi in conferenza stampa, forse una delle ultime da tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, una delle ultime probabilmente da allenatore dell’Inter. “Dobbiamo risalire sul pullman della Champions League. Tutti i milioni di tifosi che ci sono se lo meritano, hanno fatto vedere di avere grande attaccamento a questi colori in questi anni“, ha ...

Luis Fabiano Galesio e il dolce addio a Ivana ICardi? "Sempre con te - non importa cosa succederà" : Il calciatore Luis Fabiano Galesio, attaccante del Città di Messina e (definitivamente ex?) compagno di Ivana Icardi, ha pubblicato sulle Storie di Instagram alcune frasi per l'ex-inquilina della casa del Grande Fratello 16. La storia con la cognata di Wanda Nara, che procedeva a gonfie vele da tre anni, ha subito una frenata improvvisa per il colpo di fulmine della donna per un concorrente del reality di Canale 5, Gianmarco Onestini. ...

Grande Fratello - accusa da censura a Ivana ICardi : "Gli ha leccato l'orecchio" - succede di tutto : Ivana Icardi continua a far parlare di sé anche dopo l'uscita dal Grande Fratello. Vista la discussa vicinanza con Gianmarco Onestini l'argentina aveva dichiarato poco dopo la sua eliminazione di amare il suo fidanzato il calciatore Luis Fabian Galesio e che con Onestini si trattava solo di amicizia

Risultati Premier League - il Cardiff perde e retrocede : Risultati Premier League – Il Cardiff retrocede dopo la sconfitta interna contro il Crystal Palace (2-3), il club gallese rimane a 31 punti e non può più rimontare 4 punti di distanza dalla penultima a una giornata dalla conclusione, già retrocesse Fulham e Huddersfield. Risultati 37^ GIORNATA VENERDI’ Everton – Burnley 2-0 SABATO Bournemouth – Tottenham 1-0, West Ham – Southampton 3-0, Wolverhampton – ...

Mauro ICardi alla Juventus? Occhio ai precedenti : mai affari con la Signora - ci guadagna sempre lei : Purtroppo esiste il calciomercato. Il calciomercato è quella cosa che interessa molto più delle partite. Anzi, per molti le partite sono una rottura di balle tra una sessione di mercato e l' altra. Pazienza se il 90% delle «esclusive» sono in realtà balle colossali buttate là per generare «traffico»