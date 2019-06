A Cagliari avanti il centrodestraSassari verso il ballottaggio

Elezioni comunali 2019 in Sardegna : c'è il primo sindaco della Lega - centrodestra avanti a Cagliari : Lo scrutinio è ancora in corso nei 28 comuni dove si è votato ieri. Nel capoluogo, Paolo Truzzu (cdx) è in testa su Francesca Ghirra (csx). Affluenza al 55,33%, in calo di circa otto punti rispetto alla precedente tornata elettorale.Continua a leggere

Comunali in Sardegna - a Cagliari avanti il Centrodestra. Nell?isola primo sindaco leghista : Uno spoglio molto lento per le elezioni Comunali sarde. Il candidato del centrodestra a sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, secondo i dati del Servizio elettorale Comune, è in vantaggio...

Comunali in Sardegna - a Cagliari nello sprint avanti il Centrodestra. Nell?isola primo sindaco leghista : Uno spoglio molto lento nella notte per le elezioni Comunali sarde. A Cagliari è subito testa a testa a fil di quorum del 50 per cento tra i candidati di Centrodestra Paolo Truzzu, che quando...

Cagliari - il centrodestra avanti. A Sassari in testa il centrosinistra. Male il M5S I dati dei Comuni|Cagliari|Sassari : Partecipazione giù di sette punti rispetto al 2016. In lizza solo i candidato di centrodestra e centrosinistra dopo il forfait del M5S. Chiamati alle urne in 400.000

