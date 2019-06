8 e 12 mesi alle bulle che uccisero Mariam Il dolore del papa | Non c' è

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) 8 e 12che. La giovane di 18 anni, morì dopo tre settimane di coma, in seguito all’aggressione di una baby gang. “Vergognoso”, dice il padre diMoustafa, 18enne di origini egiziane nata in Italia e cresciuta a Ostia, aggredita nel febbraio 2018 a Notthingham. Scrive il Corriere della Sera.La Corte di Nottingham ha condannato per omicidio colposo due delle seiche il 20 febbraio del 2018 hanno aggredito la diciottenne di Ostia, arrivata in Inghilterra per studiare Ingegneria, riducendola in fin di vita. Mariah Fraser, 20 anni, è stata ritenuta colpevole ma, nonostante questo, le sono stati inflitti appena otto. Mentre Britania Hunter, diciottenne, sconterà 12in una comunità. Le altre quattro ragazze che hanno partecipato al terribile pestaggio, filmandolo, aspettano ancora un ...

