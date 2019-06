5G ed emissioni elettromagnetiche | troppi pericoli per la salute | Bruxelles blocca la

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019)doveva essere la prima città in Belgio ad utilizzare il 5G, ma il ministro dell’Ambiente della regione di, Céline Fremault, hato l’avanzata tecnologica.difatti i dubbi da chiarire circa ledelle antenne del 5G e i loroper laumana, sui quali non si può sorvolare data la mancanza di informazioni tecniche. Le conclusioni di Fremault sono basate sul lavoro di una commissione di esperti, del Consiglio economico e sociale (CESRBC), del governo della Federazione Vallonia-, del Consiglio di Stato, e del parere del Consiglio dell’ambiente (CERBC).(qui temporaneamente) si aggiunge alla lista dei più piccoli città degli Stati Uniti che hanno fatto la stessa decisione. Prima di loro, già Mill Valley in California aveva deciso dirne la diffusione stante il pericolo per ladei ...

