5 per mille | ecco come scegliere a chi destinare una quota dell’Irpef Resta il nodo del

(Di lunedì 17 giugno 2019) Manca meno di un mese alla scadenza per la presentazione cartacea della dichiarazione dei redditi. Entro il primo luglio, infatti, bisognerà compilare il 730 e con esso sarà possibilea chil’8 per, il 5 pere il 2 per. Le tre misure sono state introdotte in anni diversi ma tutte permettono la stessa cosa: devolvere parte della propria Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a terzi. Non sono alternative, ma complementari l’una con l’altra, e in nessun caso il contribuente utilizza i propri soldi, ma solo parte delle tasse che in ogni caso dovrebbe versare. Il 5×1000 è riservato a enti benefici o di ricerca, associazioni e Comuni. Il contribuente puòa chiparte del proprio Irpef che, senza specificazioni, sarà suddiviso tra le realtà che hanno ricevuto una maggioranza di donazioni. Le donazioni ...

