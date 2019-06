huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) Quando Nicolasi è presentato come il segretario dell’unità ci abbiamo creduto un po’ tutti. Ci hanno creduto anche i nostri elettori che hanno premiato questo rinnovato spirito inclusivo. Purtroppo il nuovo Pd èdi propaganda: Salvini la fa sulla balla dei porti chiusi, loro su quella del partito aperto e plurale. La segreteria varata dane è la prova più palese: è l’esercizio di bullismo correntizio più potente mai visto dalla nascita del Partito Democratico. Una ferita profonda per i principi democratici che sono scritti nello statuto del nostro partito, di rispetto delle minoranze e di equilibrio nella gestione del partito, che è e resta di tutti, non è di proprietà di chi è stato eletto segretario.Le primarie non sono un mezzo per scalare il Pd, sono una ...

HuffPostItalia : Zingaretti prigioniero del correntismo malato del Pd -