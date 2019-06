Violenta scossa di terremoto nell' Oceano Pacifico | 1000 km a nord della Nuova Zelanda

Violenta scossa di terremoto alle Isole Kermadec - allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico : Una scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito le Isole Kermadec , con epicentro precisamente 104 chilometri a Nord/Est dell’Esperance Rock, alle 00:55 della notte italiana (le 10:55 del mattino, ora locale). Le autorità della Nuova Zelanda hanno lanciato un allarme tsunami . L'articolo Violenta scossa di terremoto alle Isole Kermadec , allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico sembra essere il primo su Meteo Web.

Violenta scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea : DATI e MAPPE : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7.2 è stata registrata in Papua Nuova Guinea, nel sud-ovest del Pacifico: l’Istituto geofisico statunitense USGS ha reso noto che l’evento si è verificato alle 21:19 UTC di ieri, a 33 km nordovest da Bulolo, ad una profondità di 126,9 km. In seguito al sisma il Centro per gli allarmi tsunami nel Pacifico non ha diramato avvisi o allerte: secondo l’USGS la profondità ...