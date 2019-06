VIDEO 24 Ore Le Mans | highlights e sintesi Fernando Alonso in trionfo | sorpasso decisivo

VIDEO GP Catalogna MotoGP 2019 : highlights e sintesi. Lorenzo travolge Dovizioso - Rossi e Vinales. Vince Marquez : A Barcellona è andato in scena uno spettacolare GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. La corsa si è decisa nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo ha commesso un errore gravissimo in curva 10, è entrato con troppa foga e si è steso tirando giù Andrea Dovizioso, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche Valentino Rossi e Maverick Vinales. Subito eliminati quattro dei possibili contendenti per il successo, tutto facile ...

MotoGp – Pazzesco disastro di Lorenzo : lo spagnolo fa strike ed elimina Rossi - Dovizioso e Viñales [VIDEO] : Pessima manovra di Lorenzo, lo spagnolo scivola in curva e manda al tappeto Viñales, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso Jorge Lorenzo la combina grossa, il pilota della Honda scivola in curva e cancella la gara di altri tre piloti, permettendo così a Marc Marquez di involarsi in testa al gruppo. Il maiorchino entra troppo duramente in curva, perdendo l’anteriore e finendo addosso a Viñales e Dovizioso, finiti a terra al pari di ...

É successo in TV - 16 giugno 1989 : Loretta Goggi chiude Via Teulada 66 (VIDEO) : É il 16 giugno 1989, esattamente 30 anni fa chiudeva Via Teulada 66. No, ironicamente vi diciamo che non è solo un'indicazione stradale della storica via in cui è situato uno dei centri di produzione della tv pubblica, bensì il titolo di una trasmissione andata in onda su Rai 1 nella stagione televisiva 1988/1989 ed arriva dopo i successi di Pronto! Raffaella, Pronto! Chi gioca? e Pronto, è la Rai!. Era condotta da Loretta Goggi per la regia ...

VIDEO Ucraina-Corea del Sud 3-1 - highlights - gol e sintesi Finale Mondiali Under 20 calcio : Pidruha firma la doppietta del trionfo : L’Ucraina ha sconfitto la Corea del Sud per 3-1 nella Finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019 e ha così alzato al cielo il trofeo mai vinto nella propria storia. I gialloblù si sono imposti in rimonta nell’atto conclusivo giocato a Lodz (Polonia). Lee Kangin ha infatti segnato il rigore al 5′ ma poi la compagine europea è riuscita a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Supriaha a cavallo dei due tempi e alla rete ...

DIRETTA/ Ucraina Corea del Sud U20 - risultato finale 3-1 - VIDEO tv : trionfa Petrakov! : DIRETTA Ucraina Corea del Sud U20 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della finale dei Mondiali Under 20.

DIRETTA/ Ucraina Corea del Sud U20 - risultato 0-0 - streaming VIDEO tv : si gioca! : DIRETTA Ucraina Corea del Sud U20 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della finale dei Mondiali Under 20.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2019/ Streaming VIDEO e tv : in strada - si parte! : DIRETTA 24 Ore di Le MANS 2019: info Streaming video e tv della prova endurance più famosa al mondo, attesa oggi 15 giugno a circuito de la Sarthe

Diretta 24 Ore Le Mans 2019/ Streaming VIDEO e tv : i protagonisti più attesi : Diretta 24 Ore di Le Mans 2019: info Streaming video e tv della prova endurance più famosa al mondo, attesa oggi 15 giugno a circuito de la Sarthe

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2019/ Streaming VIDEO e tv : gli anniversari da ricordare : DIRETTA 24 Ore di Le MANS 2019: info Streaming video e tv della prova endurance più famosa al mondo, attesa oggi 15 giugno a circuito de la Sarthe

VIDEO/ Brasile Bolivia - risultato finale 3-0 - highlights e gol - Coutinho mattatore : VIDEO Brasile Bolivia, risultato finale 3-0,: la Copa America 2019 comincia con una netta vittoria del Brasile, mattatore Coutinho.

Commisso presenta la Fiorentina e Montella a Times Square : lo show è un’americanata! [VIDEO] : Nella giornata di ieri, Rocco Commisso ha confermato Vincenzo Montella come allenatore della Fiorentina presentando la squadra e il nuovo tecnico a Times Square con un video proiettato sulla parete di un palazzo Rocco Commisso è un profilo che aggiungerà pepe e spettacolo al calcio italiano. Il vulcanico nei proprietario della Fiorentina, con il suo carattere un po’ guascone e la sua parlata calabro-statunitense (come le sue origini ...

VIDEO/ Francia Norvegia - 2-1 - : highlights e gol - Le Sommer decisiva su rigore : Video Francia Norvegia, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida per il 2turno del girone A per i Mondiali di Calcio femminile 2019.

Sydney Schneider - chi è il portiere della Giamaica?/ VIDEO : para il rigore - ma... : Si sta giocando in questi minuti Giamaica-Italia, Coppa del Mondo femminile: grande protagonista Sydney Schneider, ecco chi è il portiere 20enne.

Takagi & Ketra ft. Omi e Giusy Ferreri : la coreografia del VIDEO di “Jambo” ti farà ballare per tutta l’estate : Ideata da una vera star del ballo The post Takagi & Ketra ft. Omi e Giusy Ferreri: la coreografia del video di “Jambo” ti farà ballare per tutta l’estate appeared first on News Mtv Italia.