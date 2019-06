Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 19 | 00

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGHE CODE DA FIUMICINO A PONTE GALERIA, IN DIREZIONE Roma SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO RISOLTO L’INCINETE AL MOMENTO LA CIRCOLazioEN E’ REGOLARE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA PORTUENSE, IN DIREZIONE OSTIA INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE IN DIMINUIZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 17:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD AUMENTARE I DISAGI ANCHE DIVERSI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IL PRIMO SULLA Roma-FIUMICINO GENERA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma-TARQUINIA E PONTE GALERIA, VERSO Roma L’ALTRO INCIDENTE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CAUSA CODE DA VIA DELLA SCAFA A VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA ORVIETO ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma AL MOMENTO SONO 5 I CHILOMETRI DI CODA RICORDIAMO PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE, A SEGUITO DELLA PERDITA DI OLIO DA PARTE DI UNA CISTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 457 IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA USCITA CONSIGLIATA ORVIETO, DA QUI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA ORVIETO ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma SONO SETTE I CHILOMETRI DI CODA PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE, A SEGUITO DELLA PERDITA DI OLIO DA PARTE DI UNA CISTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 457 IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA USCITA CONSIGLIATA ORVIETO, DA QUI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO VERSO LE PRINCIPALI LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO. PARTIAMO DALL’ A12 Roma TARQUINIA DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA. SULL’AURELIA CODE TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO VERSO LE PRINCIPALI LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO. PARTIAMO DALL’ A12 Roma TARQUINIA DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA. SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E PALIDORO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 10 : 31 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO VERSO LE PRINCIPALI LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO. PARTIAMO DALL’AURELIA, CODE TRA CASTEL DI GUIDO E POLIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. SEGNALATO INOLTRE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA APPIA E COLOMBO IN INTERNA, CODE IN SMALTIMENTO. TRAFFICATA L’AURELIA, CODE TRA ARANOVA E POLIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. SULLA PONTINA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDNTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA APPIA E COLOMBO. CODE ANCHE SULL’AURELIA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA. SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E TORVAIANICA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL RomaNO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, SUL LITORALE RomaNO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI ...