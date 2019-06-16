alfidom : RT @serebellardinel: Nei prossimi due anni 60 milioni dedicati a manutenzione ordinaria delle strade di #Roma!#Raggi ci riesce nonostante l… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - erasmuspompeji : RT @serebellardinel: Nei prossimi due anni 60 milioni dedicati a manutenzione ordinaria delle strade di #Roma!#Raggi ci riesce nonostante l… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL RomaNO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, SUL LITORALE RomaNO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE A CAMPO DI CARNE TRAFFICO RALLENTATO A TRA VIA PANTANELLE E VIA LUIGI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’A12 Roma TARQUINIA PERMANGONO LE CODE TRA PALIDORO E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA COLOMBO E CASAL BRUNORI SU VIA LITORANEA CODE A TRATT I TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A12 Roma TARQUINIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA. CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANELLO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ARDEATINA E PONTINA. MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA. RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA. MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA VIA DEL MARE E PONTINA E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E AURELIA. SULLA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULL’AURELIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E SPINACETO E PIU’ AVANTI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA SU VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 08:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 20:20 MANUELA CIAMPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ ANCORA CODE PER L’INCIDENTE RIMOSSO SULLA A1 Roma NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, RESTANDO SULLA A1 SI RALLENTA TRA BARRIERA RomaSUD E MONTEPORZIO CATONE ANCORA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI CASSIA E SALARIA E DI SEGUITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 19 : 45 : BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA LA CIRCOLazioNE STA RIENTRANDO NELLA NORMA L’INCIDENTE SULLA A1 Roma NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, E’ STATO RIMOSSO MA PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI NOMENTANA A CASILINA, E DI SEGUITO TRA GLI SVINCOLI LAURETINA E Roma FIUMICINO, MENTRE IN ...