Vasco Rossi | il docu concerto Siamo solo noi su Canale 5 | anticipazioni e ospiti

Siamo Solo Noi su Canale 5 il docuconcerto dedicato a Vasco Rossi : Vasco Rossi su Canale 5 lunedì 17 giugno Siamo Solo Noi docu-concerto di Sei Come Sei di San SiroSerata dedicata a tutti i fan di Vasco lunedì 17 giugno su Canale 5. In prima serata arriva Siamo Solo Noi il docu-concerto di Giorgio Verdelli dedicato proprio a Vasco Rossi e al suo Sei come 6 di San Siro.L’idea del docuconcerto è proprio quello di raccontare le 6 giornate di San Siro. Una vera e propria full immersion nel concerto di Vasco ...

Siamo solo noi - Vasco Rossi : “Salire sul palco per me è stata una guerra perché sono timido” : Il grande Vasco Rossi si racconta davanti alle telecamere del docuconcerto “Siamo solo Noi” di Giorgio Verdelli a lui dedicato – in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno – “Se mi avessero detto a 20 anni che avrei fatto questa storia non ci avrei mai creduto…” E aggiunge: “Salire sul palco per me è stata una guerra perchè sono timido“. “Siamo solo Noi” è un ...

Un’impresa i concerti di Vasco Rossi a San Siro ma non è finita : la macchina del rock vola verso Cagliari : I concerti di Vasco Rossi a San Siro sono terminati. La musica del Blasco lascia - per il momento - la scala del rock, con una punta di nostalgia per tutti coloro che sono accorsi ad ascoltare gli insegnamenti di colui che per molti è diventato un maestro di vita. A Vasco non si rinuncia, fa bene al cuore e all'anima. E non importa se il sole è bollente, se la transenna è lontana o vicina o se ci si deve accontentare dell'acustica di una ...

Temptation Island : non inizia più il 17 giugno - c'è lo speciale su Vasco Rossi : Secondo le ultime indiscrezioni, la sesta edizione del reality estivo Temptation Island sarebbe dovuta partire dal pRossimo lunedì 17 giugno, cioè una settimana dopo rispetto alla finale del Grande Fratello 16 (il reality condotto da Barba D'urso, vinto dalla 21enne Martina Nasoni). Ma la rete Mediaset ha deciso di rinviare la messa in onda del programma televisivo a data da destinarsi e il pRossimo lunedì proporrà uno speciale sul cantante ...

Vasco Rossi : su Canale5 Gerry Scotti racconta il meglio del tour : Vasco Rossi Vasco Rossi suona in prime time su Canale5. Il rocker di Zocca sarà al centro di un docu-concerto in onda lunedì 17 giugno in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Lo speciale appuntamento, intitolato Siamo solo noi – Sei come 6 e accompagnato dalla voce narrante di Gerry Scotti, raccoglierà il meglio delle sei serate canore che il Blasco terrà a Milano, allo stadio di San Siro, nelle seguenti date: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 ...

Vasco Rossi - CONCERTO SAN SIRO 2019/ Scaletta - foto : racconto per immagini del rocker : VASCO ROSSI, CONCERTO San SIRO 2019: Scaletta, info e biglietti dell'11 e 12 giugno a Milano. Tutto quello che c'è da sapere

Vasco Rossi - fan immobilizzata al suo concerto di Cagliari : Vasco Rossi ospiterà una fan speciale in occasione della prima delle due date live all'Arena Fiera di Cagliari il 18 giugno per il suo "Vasco Non Stop Live 2019". Ad assistere al concerto ci sarà Laura Floris, da trent'anni immobilizzata a letto mentre combatte contro la sclerosi multipla. Secondo quanto pubblicato da l'Unione Sarda la sorella di Laura era andata ad acquistare i biglietti per la data ma il reparto disabili aveva già registrato ...

Prime anticipazioni sul nuovo singolo di Vasco Rossi : “Mi confesso ma rifarei gli stessi errori” : Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare. A rivelarlo è il rocker di Zocca, che in questi giorni sta tenendo gli ultimi concerti allo Stadio San Siro di Milano. Ancora da decidere la data d'uscita, anche se dovrebbe coincidere con le Prime settimane autunnali. Il brano sarà anche erede naturale di La verità, ultimo singolo in radio del rocker con il quale ha anticipato l'annuncio del tour negli stadi. Queste le parole con le ...

Vasco Rossi/ "Ho provato tutte le droghe. Fabrizio De Andrè l'unico...' : Vasco Rossi si racconta ai fan: i record collezionati, le paure ed i pregiudizi di cui lui stesso è stato vittima negli anni.

