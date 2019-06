Un successo incredibile per l’evento tanguero al Catania Cruise Terminal

Blancpain - Brands Hatch - Gara 1 : incredibile successo di Bastian e Neubauer con AKKA ASP Team : Blancpain GT World Challenge - Brands Hatch, Gara 1: la cronaca I due alfieri della Mercedes-AMG GT3 #89, che partiranno in pole position in Gara 2, sono sempre stati in lizza con in "grandi", ...