Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 16 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Pasquale Grasso - n° 1 Anm si è dimesso - 16 giugno - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Si è dimesso il numero uno dell'Associazione nazionale magistrati, Pasquale Grasso, 16 giugno 2019,

Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Luigi in studio papa Francesco a Camerino in provincia di Macerata quest’oggi ha visitato le famiglie colpite dal terremoto di 3 anni fa al suo arrivo nel centro sportivo dell’università di Camerino e locale caldaia è stato accolto dell’ arcivescovo di Camerino San Severino Marche Monsignor Francesco Massara nel presidente ...

Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriele a lui in studio la sindaca di Torino Chiara appendino ha ricevuto un avviso di garanzia Con riferimento alle indagini per la consulenza affidata alla fondazione per il libro al suo ex capo ufficio stampa Luca pasquaretta indagato per peculato l’importo per il lavoro poi non svolto era di €5000 lordi che lui restituita solo te possono ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Pd - Zingaretti vara segreteria - 16 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, morto il regista Franco Zeffirelli. Caso Csm, Lotti si autosospende dal Pd: tensione nel partito, Zingaretti vara la nuova segreteria.

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della rivelazione appuntamento con informazione Gabri Luigi in studio in apertura la cronaca andiamo a Napoli dove si ha ucciso con un colpo di pistola alla testa al docente di matematica di un’auto liceo cittadino arrestato nei giorni scorsi accusato di aver abusato di due studentesse all’epoca dei fatti 15 anni l’uomo 53enne era agli arresti domiciliari nella sua residenza in un ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera della redazione 10 dei 53 migranti a bordo di Nave sea-watch ferma al limite delle acque territoriali italiane al largo di Lampedusa sbarcheranno sull’isola italiana allo sbarco autorizzato per sette di loro perché necessitano di cure mediche e per tre accompagnatori migranti verranno trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera in base al ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera della redazione 10 dei 53 migranti a bordo di Nave sea-watch ferma il limite delle acque territoriali italiane al largo di Lampedusa sbarcheranno sull’isola italiana alla sbarco autorizzato per sette di loro perché c’è scritto di cure mediche e per tre accompagnatori migranti verranno trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera in ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio addio a Franco Zeffirelli attore scenografo e sceneggiatore costumista anche pittore ma soprattutto regista di film prosa e Lirica è scomparso all’età di 96 anni Fiorentino purosangue va pensarti come rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma ...

Totti lascia la Roma : data annuncio e motivazioni. Le Ultime notizie : Totti lascia la Roma: data annuncio e motivazioni. Le ultime notizie Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, lunedì 17 giugno 2019 dovrebbe chiudersi anche quella da dirigente della Roma per la bandiera giallorossa Francesco Totti. Totti lascia la Roma: un’altra tegola per i giallorossi Dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi, un’altra tegola – forse ancora più pesante – si abbatte sulla Roma. Francesco Totti avrebbe ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio addio a Franco Zeffirelli attore scenografo e sceneggiatore costumista anche pittore ma soprattutto regista di film prosa e Lirica è scomparso all’età di 96 anni Fiorentino purosangue Prova a pensarci come rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo ha più o meno una settimana di tempo per rispondere ai dubbi dell’Unione Europea sui conti portando i nuovi elementi che ha promesso è quanto emerso Al termine della due giorni di riunioni Lussemburgo nella nella ministro Giovanni Tria avviato il negoziato ascoltando le richieste della controparte i tempi si sarebbero quindi stringendo ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si erano troppo importanti per rinunciare nonostante lo slittamento dei tempi del vertice dei paesi del Sud Europa a Malta che fatto saltare più di unilaterale in agenda alla fine il premier Conte il presidente francese Macron sono riusciti a ritagliarsi un colloquio consapevoli del fatto che dopo le elezioni del passato questa volta gli interessi dei due ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Fornero “come convincerei Salvini” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “come convincerei Salvini” Pensioni ultima ora: l’ex ministro del Governo Monti Elsa Fornero è probabilmente colei che più di ogni altro ha avversato Quota 100. L’economista è convinta che la misura previdenziale sia ingiusta e dannosa per il Paese. Sostanzialmente la sua opinione, espressa più e più volte, ruota intorno al fatto che così com’è l’attuale sistema penalizzi le ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale pensionati dalla redazione in studio Roberta frascarelli. dice brasiliano assolto per infermità mentale l’uomo che aveva accoltellato l’allora candidato presidenziale Gioia bolsonaro ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario de Oliveira è rimasto sotto custodia della polizia dal 6 settembre quando è stato accusato di aver accoltellato bolsonaro durante un comizio nella ...