Ufficiale | Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

E' Ufficiale : Sarri allenerà la Juventus : 15.20 Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus.A stretto giro di posta, Chelsea e bianconeri hanno annunciato l'accordo. Il 60enne tecnico toscano ha firmato con i bianconeri un triennale, fino al 2022. "Sarri ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea,coronata dalla vittoria dell'Europa League. Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua ...

Ufficiale - Sarri è il nuovo allenatore della Juve! : Ha appena concluso un’eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la Finale di EFL Cup, con la vittoria, pochi giorni fa, dell’Europa League. Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre ...

Ufficiale : Sarri allenatore della Juve L'annuncio di Chelsea e bianconeri : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo annuncia la società bianconera sul proprio sito internet. Per lui contratto triennale.

Ufficiale : Sarri nuovo allenatore della Juventus : Dopo una lunga attesa la Juventus ufficializza l’arrivo di Sarri sulla panchina con un tweet Ufficiale | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ➡️ https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu — JuventusFC (@Juventusfc) 16 giugno 2019 L'articolo Ufficiale: Sarri nuovo allenatore della Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri Ufficiale domani? Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Domani potrebbe essere il giorno dell’attesissima fumata bianca dell’affare Sarri. Il tecnico, stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni potrebbe firmare un triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Per il centrocampo piace anche Ndombele. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace […] L'articolo Calciomercato ...

Repubblica – Sarri-Juve - domani o martedì sarà Ufficiale : contratto faraonico e premio speciale a vincere per la Champions. I dettagli : Sarri-Juventus, il contratto Come riporta Repubblica, Sarri domani o martedì sarà ufficialmente il nuovo tecnico della Juve. Ecco quanto scritto nelle colonne del quotidiano: “Marina Granovskaia e Fali Ramadani hanno finalmente trovato l’accordo per liberare l’ex allenatore del Napoli e avviarlo, di fatto, verso Torino. L’accordo tra Maurizio Sarri e la Juventus era stato raggiunto da tempo. Tre anni di contratto a 6 milioni di ...

Mercato Juve : sarebbe fatta per Sarri - si attende solo la firma e poi l'annuncio Ufficiale : Le ultime resistenze degli Juventini scettici rischiano di crollare una volta per tutte col vento che soffia da Londra. Vento molto forte, che spazza via tutti i dubbi. Il Chelsea ha liberato Maurizio Sarri dalle catene del contratto. È la mossa decisiva attesa da giorni, il preludio formale all'ormai scontata evoluzione degli eventi: lo sbarco dell' ex tecnico del Napoli sulla panchina bianconera. A certificarlo questa volta è stato il The ...

Insigne su Sarri alla Juve : «Quando sarà Ufficiale… per noi napoletani sarà tradimento» : Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano dove l’Italia di Mancini sta preparando la doppia sfida con Grecia e Bosnia, gare valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Sul Liverpool «Fa male, sapevamo che c’era un girone non semplice, in Champions, ci abbiamo provato fino alla fine. Peccato per la parata su Milik, ma sono discorsi vuoti, è andata com’è andata. Loro sono una ...

Gazzetta : oggi l’addio tra Sarri e il Chelsea e domani sarà Ufficiale alla Juve : Sulla Gazzetta i due step che ancora separano Sarri dalla Juventus. Fino ad oggi, scrivono Filippo Conticello e Fabiana Della Valle, il club di Agnelli hanno lavorato in sordina per mettere insieme i pezzi del puzzle affinché si incastrassero tutti più o meno nello stesso tempo. Venerdì Sarri ha esposto alla zarina del Chelsea Marina Granovskaia la sua volontà di lasciare i Blues, oggi si aspetta un comunicato ufficiale del club di Abramovich ...

SSC Napoli - la radio Ufficiale : “Clamorosa indiscrezione sul nuovo tecnico della Juve! Sarri verso…” : Mourinho alla Juve, clamorosa voce di mercato arrivata a radio Kiss Kiss Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli parlando del valzer della panchine in Serie A. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi arrivano voci di mercato sulla panchina della Juventus, non penso ci vada Maurizio Sarri, molto probabilmente e clamorosamente, sulla panchina dei bianconeri siederà Josè Mourinho. Il tecnico ex Napoli, attualmente ...