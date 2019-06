UFFICIALE – Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Juve! Il comunicato del Chelsea

forzazzurri

(Di domenica 16 giugno 2019)è ufficialmente ilbianconero Adesso èè ilallenatoreJuve, c’è ildel: La Juventus ed ilhanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di, Marina Granovskaia, ha dichiarato: “Durante i colloqui che abbiamo avuto dopo la finale di Europa League,ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare nel suo paese natio, per essere più vicino alla sua famiglia ed ai genitori anziani. Ilringraziaper il lavoro svolto ed anche i suoi assistenti per aver vinto l’Europa League, guidandoci verso un’altra finale di coppa e un terzo posto in Premier League. Vorremmo anche congratularci con lui per aver ottenuto il ruolo più grande di qualsiasi in Serie A e augurargli buona fortuna per il futuro” Leggi ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - FabrizioRomano : UFFICIALE: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della #Juventus! ???? - DiMarzio : #Juventus | L'arrivo di Maurizio #Sarri è ufficiale! -