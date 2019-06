U&D | Antonio Moriconi e Klaudia Poznanska potrebbero essere i nuovi tronisti

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) Uomini e Donne per questa stagione ha chiuso i battenti. Nonostante il programma condotto da Maria De Filippi sia terminato da poche settimane, in rete stanno già circolando i primi nomi di coloro che. Dopo le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta, si stanno facendo diverse ipotesi. Tra queste, al momento la più accreditata è quella che fa riferimento ad. L'ex corteggiatore di Teresa Langella si è fatto apprezzare dal pubblico per il suo comportamento improntato sempre sulla tranquillità e dolcezza. In merito alle voci che lo vorrebbero sull'ambita sedia rossa del dating-show di Canale 5, qualche tempo fa il diretto interessato si era detto possibilista., infatti, durante un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, aveva detto: "Sarebbe sicuramente una grande opportunità. Arrivano a corteggiarti ...

FIFAWWC_ITA : Mamma mia!! ???????? Q U A L I F I C A T E #RagazzeMondiali #ottavidifinale - Gilles_Simeoni : A #Corsica, paradisu di a biodiversità animale è vegetale. Una ricchezza da prutege è trasmette. À ringrazià a squa… - OfficialUSS1919 : Fino al 23 giugno presso la Fornace Ex Salid a Salerno è attiva la Mostra Ufficiale #Salernitana100 realizzata dall… -