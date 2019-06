TuttoSport | Il Torino tratta per Verdi e Mario Rui Per De Laurentiis di chiude con 43

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Ilpensa seriamente a Simone, Mazzarri lo considererebbe un tassello importante nel suo gioco. Proprio per questo, secondo quanto riporta, si sarebbero mossi col Napoli per capire le richieste di De. Ma ilha fatto un sondaggio anche perRui, il difensore portoghese rappresenta una buona possibilità per rafforzare il reparto granata, e il Napoli sembra aperto allativa Gli azzurri sono disposti a cedere entrambi, però non in prestito con diritto: questo il primo esito delletive preliminari. Quanto alle cifre: il Napoli valutasui 25 milioni (quanto spese un anno fa per comprarlo) eRui circa 18 (ADL versò alla Roma 8 milioni, nel 2018: il riscatto pattuito dopo un anno di prestito). Il totale fa 43: decisamente troppi per il, che valuta il portoghese sui 12, 13 milioni, e l’italiano non più di 18. Oltre al ...

