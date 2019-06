Truffarono anche George Clooney | coppia di latitanti italiani arrestata in una villa di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) “Bonnie & Clyde“: così è stata soprannominata l’operazione di polizia internazionale che ha portato all’arresto di unadinelladi lusso dove si erano rifugiati in Thailandia. I due, Galdelli Francesco e Goffi Vanja, marito e moglie, erano ricercati da tempo per le ingenti truffe messe in atto in Italia, tra cui unaai danni di. Laaveva infatti creato una falsa griffe di abbigliamento a nome della star di Hollywood, completamente all’oscuro di tutto. Non solo, i due erano soliti vendere via internet Rolex falsi spacciandoli per veri, a volte prendendosi gioco dei malcapitati inviando loro un pacco di sale anziché gli orologi. Il 25 luglio 2014, Galdelli era già stato arrestato all’interno del Dusit Thani Hotel di Pattaya, all’esito di un’indagine coordinata dall’Interpol: il giorno dopo ...

