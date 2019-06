Totti | Maldini | una bandiera come dirigente vuol dire stipendiare Dorian Gray

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019), Antognoni. Zanetti,, Batistuta, Boban. E tra un po’ Buffon,i. Perché appena vorrà chiudere la carriera, vedrete che Juve o nazionale (più la seconda) dovranno cercargli un impiego. Tutti grandi, grandissimi sui campi, e simboli di grandi club. Poi ciascuno smette, e allora eccolo. O candidato. E si indigna se l’offerta del club non è adeguata, non consona alla statura del campione che fu.pare sia stato fuori per qualche anno perché il Milan, malgrado qualche tentativo di coinvolgerlo, non pensava a luiplenipotenziario. E tanti osservatori erano indignati quanto lui. “può il Milan non affidarsi a?”. Il Milan ha vinto le sue Champions senza alcun. Aveva il denaro spropositato di Berlusconi e aveva Galliani, imprenditore che si scoprìdivorzia dalla Roma perché non gratificato ...

