Tiro con l’arco – Mondiali outdoor | bronzo per l’Italia nel mixed team

(Di domenica 16 giugno 2019) Campionati, Qualificazione Olimpica Tokyo 2020: Italia dinela ‘s-Hertogenbosch L’Italia chiude i Campionatidicon l’arco di ‘s-Hertogenbosch (Ned) esultando per la medaglia diconquistata oggi nelarco olimpico. Vanessa Landi e Mauro Nespoli battono Taipei (Lei,Tang) 5-3 e volano sul podio iridato dopo una bella rimonta. Poco dopo arriva per Mauro Nespoli la sconfitta nella finale per ilindividuale contro l’atleta del Bangladesh Md Ruman Shana per 7-1. L’avventura di Nespoli è comunque un successo visto che nei giorni scorsi aveva regalato all’Italia la carta olimpica per Tokyo 2020. Dean Alberga/ DUTCHTARGET NESPOLI E LANDI DINEL– La prima medaglia azzurra aidi ‘s-Hertogenbosh, in Olanda, arriva grazie alcomposto da Vanessa ...

