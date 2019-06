Terrorismo | espulso tunisino legato alla cellula dell' attentatore di Berlino

Terrorismo - appoggiò Anis Amri. Espulso : 23.29 E' stato Espulso per motivi di sicurezza il tunisino 38enne che era in contatto con la cellula che diede appoggio, tra Roma e Latina, ad Anis Amri, l'attentatore del mercatino di Natale, a Berlino. Mounir Khazri è stato imbarcato su un volo diretto a Tunisi. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, nella questura di Latina, il tunisino ha aggredito i poliziotti, ferendo un agente.

Viminale : tunisino 18enne espulso per Terrorismo islamico : Roma – Diciotto anni, tunisino, e’ il 39esimo espulso per terrorismo islamico nel 2019, il 402esimo dal 2015. Il decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e’ stato eseguito ieri, quando il giovane e’ stato bloccato alla frontiera di ritorno dalla Tunisia, dove si recava di frequente. Il ragazzo era residente nella provincia di Treviso. ...