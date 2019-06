Terremoto Tolmezzo | nuova forte scossa di magnitudo 3 | 1

Terremoto in Friuli - nuova scossa : magnitudo 3.1 - epicentro a Tolmezzo : Terremoto di magnitudo 3,1 (Ml Richter) nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, alle 15.40 di oggi. L'epicentro è stato localizzato a un chilometro a ovest di Tolmezzo, a una...

Terremoto in Friuli - nuova scossa con epicentro a Tolmezzo : magnitudo 3.5 - è la stessa zona del sisma del 1976 : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata alle 6.12 di sabato mattina dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della zona di Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia. L’epicentro della scossa è stato localizzato a circa un chilometro a sud della cittadina, ad una profondità di 1,4 chilometri, e il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione anche se non sono ...

Scossa di Terremoto avvertita in Friuli - epicentro a Tolmezzo [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 1 km sud da Tolmezzo (Udine), alle 06:12:46, ad una profondità di 1 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Friuli, epicentro a Tolmezzo [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Friuli - il Sindaco di Tolmezzo : “Molto forte - ma cortissimo” : Il Terremoto è stato “percepito molto forte ma cortissimo, tanto che poteva essere confuso con una esplosione”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il Sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo poco dopo la scossa con epicentro tra Tolmezzo e Verzegnis verificatasi alle 15.57. Il primo cittadino era in municipio. “Assieme al comandante della Polizia locale” il Sindaco spiega di aver “richiamato i vigili che ora fanno ...

Forte scossa di Terremoto in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] : Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Friuli. La scossa, di magnitudo 4.0, è stata localizzata Verzegnis, in provincia di Udine. L’epicentro si trova a pochi Km da Tolmezzo, mentre l’ipocentro a soli 4.7 Km di profondità. L'articolo Forte scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia: epicentro a Tolmezzo, paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

