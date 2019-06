Terremoto | Papa Francesco a Camerino | “Le case finiscono in macerie | ma Dio si ricorda di

meteoweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) “Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte acrollate e a edifici ridotti in, viene questa domanda: che cosa è mai l’uomo? Che cos’è, se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos’è, se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l’uomo?“: queste le parole dipronunciate oggi in occasione della messa che sta tenendo ain provincia di Macerata. “La risposta sembra arrivare dal prosieguo della frase: che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi? Di noi, così come siamo, con le nostre fragilità, Dio si. Nell’incertezza che avvertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una certezza: Egli sidi noi. Si ri-corda, cioè ritorna col cuore a noi, perché Gli stiamo a cuore. E mentre quaggiù troppe cose si dimenticano in fretta, Dio non ci lascia nel dimenticatoio. Nessuno è disprezzabile ai ...

Avvenire_Nei : #Camerino Il calore di #papaFrancesco per una città «congelata» dal terremoto - repubblica : Il Papa alle famiglie di Camerino a tre anni dal terremoto: 'Speriamo si risolva tutto presto' [news aggiornata all… - vaticannews_it : #16giugno: #PapaFrancesco nelle zone terremotate della diocesi di #Camerino – San Severino Marche. Abbraccia le fam… -