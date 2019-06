Tennis – Caroline Wozniacki si è sposata | la tennista ha detto sì a David Lee in Toscana

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Dayana Yastremska vince battendo dopo quasi tre ore Caroline Garcia : E’ stata una finale infinita, 2 ore e 56 minuti di gioco, quella del torneo WTA 250 di Strasburgo, e alla fine se l’è portata a casa Dayana Yastremska. L’ucraina, classe 2000, numero 42 del mondo e 6 del tabellone, ha battuto col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la francese beniamina di casa Caroline Garcia, testa di serie numero 4 e numero 24 del ranking WTA. Una partita che avrebbe potuto finire un’ora e mezza prima se Yastremska non avesse mancato ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Caroline Garcia e Dayana Yastremska si sfideranno nella finale del torneo alsaziano : Saranno Caroline Garcia e Dayana Yastremska a sfidarsi nella finale del torneo WTA di Strasburgo, che si giocherà domani in ossequio alla necessità di volare poi a Parigi per il Roland Garros. Nel derby francese Garcia ha superato Chloe Paquet per 6-3 6-4, mentre l’ucraina ha ribaltato il pronostico contro la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta con un doppio 6-4. Con la vittoria finale l’una può riavvicinarsi alle prime venti ...

WTA Madrid – Caroline Wozniacki si ritira per infortunio : prosegue il momento sfortunato della Tennista danese : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid per un infortunio alla schiena: dopo appena 3 game, Alizè Cornet si ritrova ai sedicesimi Il momento negativo di Caroline Wozniacki non sembra voler terminare. La tennista danese, assente nelle scorse settimane a causa della consueta artrite reumatoide che la tormenta, si era presentata ai blocchi di partenza nel WTA di Madrid. Il suo cammino all’interno del main draw del ...