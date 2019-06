Tennis | ATP Halle 2019 | Andreas Seppi liquida Mischa Zverev e conquista il tabellone

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : sospese per pioggia le semifinali Mannarino-Coric e Gasquet-Thompson : La pioggia, che ha permesso il completamento delle due semifinali femminili del Libema Open di ’s-Hertogenbosch, non lo ha consentito per quelle maschili. L’incontro tra il francese Adrian Mannarino e il croato Borna Coric, testa di serie numero 2 del torneo, e quello tra l’altro francese Richard Gasquet, numero 8 del tabellone, e l’australiano Jordan Thompson sono stati sospesi sul più bello. Mannarino e Coric erano infatti al tie-break del ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini vola in finale! Battuto Struff in due set - ora sfiderà Auger-Aliassime : Matteo Berrettini conquista la finale nell’ATP 250 di Stoccarda. Il romano è autore di un’altra ottima prestazione, dopo quelle dei giorni precedenti contro Nick Kyrgios, Karen Khachanov e Denis Kudla, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 14 minuti. Per l’azzurro si tratta della prima finale sull’erba della carriera sul circuito maggiore, oltre che dell’approdo al ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Jannik Sinner eliminato nel primo turno delle qualificazioni. L’azzurrino ko in tre set contro Sousa : Deve subito salutare Halle (Germania) il nostro Jannik Sinner. L’azzurrino (n.219 del mondo), inserito nel tabellone delle qualificazioni, non ha superato l’ostacolo del primo turno rappresentato dal portoghese Joao Sousa (n.71 del mondo), che si è imposto con il punteggio di 6-7 (6) 6-3 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match molto lottato in cui la maggior esperienza del lusitano ha finito per fare la differenza ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 - i risultati di oggi (venerdì 14 giugno) : ecatombe di teste di serie - solo Gasquet e Coric in semifinale : ecatombe di teste di serie, che poi sono anche nomi importanti, all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese vanno in semifinale soltanto due dei nomi più importanti del torneo, e cioè Richard Gasquet e Borna Coric. Il francese batte il cileno Nicolas Jarry per 7-6(8) 6-4, mentre il croato è costretto a una battaglia durissima per battere il cileno Christian Garin dopo aver anche salvato un match point nel terzo e ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Struff il prossimo avversario di Berrettini in semifinale - derby tra Auger-Aliassime e Raonic : Sono andati in archivio i quarti di finale dell’ATP di Stoccarda (Germania) di Tennis. Sull’erba tedesca Matteo Berrettini continua ad incantare, liquidando con estrema facilità l’americano Denis Kudla (n.84 del mondo) con estrema facilità. Un 6-3 6-3 in 1 ora e 14 minuti che non ammette repliche, convincente soprattutto per la prova del romano con il rovescio, solitamente non il suo colpo migliore. E così, l’azzurro vola ...

Tennis - Matteo Berrettini scala il ranking! Le proiezioni della classifica Atp dopo la semifinale a Stoccarda : Continua a scalare il ranking ATP a suon di prestazioni strepitose Matteo Berrettini. Oggi l’ennesima vittoria: il Tennista romano si è imposto nettamente sullo statunitense Denis Kudla in due set, volando dunque nelle semifinali del torneo di Stoccarda su erba. Stato di forma davvero impressionante per l’azzurro che continua a martellare al servizio, opponendosi al meglio anche in risposta. A fine settimana arriverà sicuramente il ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini è in semifinale. Demolito anche l’americano Denis Kudla : Prima semifinale sull’erba della carriera per Matteo Berrettini. In quel di Stoccarda il Tennista romano è un rullo compressore e continua a dominare gli avversari. Oggi è il giorno dell’americano Denis Kudla, numero 84 del mondo, schiacciato con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Un’altra prestazione eccezionale di Berrettini, che dimostra di saper giocare molto bene su questa superficie e soprattutto di ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : clamoroso ko di Zverev contro Brown - Kudla affronterà Berrettini nei quarti di finale : E’ la giornata delle sorprese quella dell’ATP di Stoccarda (Germania). Sull’erba tedesca tanti dei favoriti della vigilia sono stati costretti a salutare il torneo prima del previsto. Partiamo dalla sconfitta di Sascha Zverev contro l’eccentrico Dustin Brown (n.170 del ranking), giocatore insidioso su questa superficie. Regalando anche un po’ di spettacolo, il teutonico si è aggiudicato il derby con Zverev per 6-4 ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : i risultati di oggi (13 giugno) - fuori Stefanos Tsitsipas : Nella giornata di oggi avrebbero dovuto essere completati gli incontri di secondo turno (ottavi di finale) del singolare maschile del Libema Open di ’s-Hertogenbosch ma la pioggia ha rovinato i piani degli organizzatori dell’ATP 250 della città olandese. La sorpresa più grossa della giornata è stata la sconfitta della testa di serie numero 1 del torneo, il greco Stefanos Tsitsipas, battuto col punteggio di 6-4 3-6 6-4 dal cileno Nicolas Jarry. ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini non si ferma! Domina contro Khachanov e vola ai quarti : Continua l’ottimo momento sull’erba di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Stoccarda dopo aver sconfitto in due set il russo Karen Khachanov, numero nove del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Dopo la vittoria con Nick Kyrgios, dunque, un’altra grande prestazione per il Il 23enne romano, che ha la possibilità di migliorare il ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Raonic piega Tsonga - Medvedev ko contro Pouille sull’erba tedesca : Primi quattro ottavi di finale andati in archivio sull’erba di Stoccarda (Germania). Nel torneo di Tennis tedesco la sfida del giorno era tra il francese Jo-Wilfried Tsonga e il canadese Milos Raonic, entrambi condizionati nell’ultimo periodo da alcuni infortuni che ne hanno compromesso la resa in campo. Ebbene, è stato il n.18 del mondo, che ha saltato praticamente tutta la stagione sulla terra rossa, ad imporsi con il punteggio di ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : Andreas Seppi si arrende ad Alex de Minaur. L’azzurro ko al secondo turno in due set : Esce di scena, dopo una giornata lungamente funestata dalla pioggia, l’ultimo italiano in gara all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto al secondo turno dall’australiano Alex de Minaur, che sull’erba potrebbe riservarsi in un futuro anche prossimo diverse soddisfazioni, con il punteggio di 7-5 6-3. Il nostro giocatore resterà intorno alla settantesima posizione del ...

Tennis - ATP s-Hertogenbosch 2019 : Lorenzo Sonego rimontato e battuto da Mikhail Kukushkin : Lorenzo Sonego esce al primo turno del torneo ATP 250 di s-Hertogenbosch: sull’erba olandese l’azzurro viene rimontato e battuto dal kazako Mikhail Kukushkin, che si impone per 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Al secondo turno il kazako affronterà il transalpino Richard Gasquet. Nel primo parziale l’unico frangente nel quale il giocatore al servizio soffre arriva tra il quarto ed il quinto game, quando prima ...