Temptation Island Vip | Francesca De André | “Io e Gennaro? Non lo so”

Francesca e Gennaro a Temptation Island Vip? Parla la De André : Temptation Island Vip cast 2019: ci saranno Francesca De André e Gennaro Lillio? Ci sono anche Francesca De André e Gennaro Lillio tra i papabili concorrenti della prossima edizione di Temptation Island Vip. Che, com’è noto, partirà tra settembre e ottobre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi, che raccoglie il testimone di […] L'articolo Francesca e Gennaro a Temptation Island Vip? Parla la De André proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - slitta la messa in onda del reality : ecco il motivo : Mediaset ha posticipato il debutto della sesta edizione di Temptation. ecco il motivo di questa scelta.

Anticipazioni Temptation Island prima puntata : si parte già con un confronto d'addio : Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che vedremo in onda a partire da lunedì 24 giugno in prime-time. Dopo il rinvio di questa settimana, finalmente è stata svelata la data ufficiale di messa in onda del programma che da anni, ormai, è diventato un vero e proprio punto fermo della programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset. Le ...

Temptation Island 2019 - svelati i primi single : sono due ex corteggiatori di Uomini e Donne : A tentare la fedeltà delle fidanzate nel villaggio Giulio Raselli e Flavio Barattucci, tra i protagonisti del trono di...

Temptation Island : anticipazioni prima puntata - De Filippi sconvolta : La prima puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena con una coppia che, a poche ore dall’inizio dello show, abbandonerà la spiaggia. A svelarlo Maria De Filippi che in un’intervista a Radio Deejay ha spiegato di essere rimasta sconvolta da quello che è accaduto. Cosa è accaduto? Per ora sappiamo solo che una delle coppie ha richiesto il falò di confronto nella prima puntata. L’incontro è stato ...

Temptation Island - la De Filippi svela : 'Scoppia una coppia subito' : Mancano meno di dieci giorni alla messa in onda su Canale 5, della settima edizione di Temptation Island, nella versione riservata alle persone non famose. Il programma, prodotto dalla Fascino PGT S.r.l. di proprietà di RTI e di Maria De Filippi, sarà condotto nuovamente da Filippo Bisciglia. Maria De Filippi interviene in diretta a Radio Deejay Importanti anticipazioni sono state svelate sabato mattina, nel corso di un intervento telefonico a ...

Temptation Island - spoiler 1^ puntata del 24 giugno : una coppia potrebbe lasciarsi al falò : Ancora pochi giorni di attesa e finalmente i fan di Temptation Island potranno seguire le avventure delle sei coppie concorrenti del reality condotto da Filippo Bisciglia, che partirà su Canale 5 il prossimo 24 giugno, così come annunciato dalla pagina social ufficiale del programma prodotto da Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni riportate dal sito di Davide Maggio, pare che, già nella prima puntata, ci sarà un falò di confronto che ...

Temptation Island 2019 - Giulio Raselli e Flavio Barattucci tra i single tentatori : A partire da lunedì 24 giugno 2019, avrà inizio la sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, in prima serata.Le sei coppie sono già state ufficializzate (tra loro, ci sarà anche una coppia proveniente dal Trono Over di Uomini e Donne, Cristina Incorvaia e David Scarantino) e alcune anticipazioni molto succose sono già state fornite dalla stessa Maria ...

La coppia scoppia alla prima puntata di Temptation Island 2019 : Temptation Island 2019 inizierà il 24 giugno in prima serata su Canale 5 e non il 17, come trapelato inizialmente. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: “Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland!”. Ad accompagnare il tanto atteso annuncio, una foto del conduttore con tutto il nuovo cast di coppie nel ...

Anticipazioni Temptation Island : inizia il 24 giugno - due fidanzati si dicono addio subito : La prima puntata di Temptation Island ha finalmente una data ufficiale: non sarà il 17 giugno, come previsto in un primo momento, ma l'attesa durerà una settimana, in più ovvero fino a lunedì 24 giugno. L'annuncio è stato dato dai vari canali ufficiali del docu-reality, oltre che dal portale Witty Tv, rimbalzando successivamente nei social network. Sarà in tale occasione che inizierà l'avventura delle sei coppie di fidanzati e fidanzate che si ...

Temptation Island comincia con una coppia che scoppia alla prima puntata - : Serena Granato Stando a quanto è stato riportato dalle prime anticipazioni tv su "Temptation Island", il docu-reality sui tradimenti verrà segnato alla prima puntata dalla separazione di una coppia A breve "Temptation Island", in versione "not important people", riaprirà i battenti e al timone del programma di Canale 5 ci sarà il conduttore Filippo Bisciglia. Ventuno sono i giorni che le coppie di fidanzati dovranno trascorrere ...

Temptation Island - la De Filippi : 'Una fidanzata cotta di un tentatore dopo poche ore' : La notizia che ha anticipato Davide Maggio ieri su Temptation Island, oggi ha trovato conferma nelle parole della produttrice del reality: Maria De Filippi. La conduttrice è intervenuta nel corso di un programma radiofonico ed ha fatto sapere che una delle fidanzate del cast si è presa una cotta per un single a poche ore dall'inizio delle registrazioni. Una delle sei coppie in gioco, dunque, è scoppiata la sera stessa dell'ingresso nei ...