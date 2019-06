ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Paolo Giordano Il «concertone» su Rai1 ha raccolto fondi per la ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi Massì, c'era un po' di pioggerella, l'umidità era tropicale e, insomma, la «maccaja« (come la chiamano i genovesi) appiccicava la città. Però che spettacolo, signori. Il concertone «per» (che venerdì ha vinto la serata tv con 3.164.000 spettatori e il 18.5% di share) è riuscito are tutti perché la qualità dello show si è sposata bene allo scopo dell'evento: ricordare chenon è tagliata fuori dal mondo. E, soprat, raccogliere fondi per la realizzazione del Parco del Mare che ospiterà i giochi dei bambini nella Val Polcevera, ossia quasi di fianco al Ponte Morandi sbriciolato dall'incuria. A condurre la serata, una Antonella Clerici in formissima, vestita di bianco e di sorrisi, e un Amadeus impeccabile pure sotto l'acqua. Con loro ...

Italia_Notizie : Tanti brani, poca retorica. La 'Ballata per Genova' convince tutto il pubblico - APbeat : Tanti #brani #APbeat nelle #playlist di #RadioItaliane. Exploit di #VeronicaVentavoli, in #AltaRotazione su… - Maria_TAELand : @Tae_Tae_V_bts_ @loveisyellow_ @xxlazygirl Scusa Nadia ti rispondo tardi,neanche a farlo apposta stavo guardando un… -