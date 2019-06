Sky | c’è il like di Dybala al Tweet dell’annuncio di Sarri alla Juve

SkySport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...

Calciomercato Atalanta - che scatto : per il centrocampo c’è MalinovSkyi : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta prepara importanti investimenti per ben figurare anche in Champions League e confermarsi anche nel campionato italiano. Sono in arrivo importanti innesti per il tecnico Gasperini, il primo dovrebbe essere Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk e della nazionale ucraina. Si tratta di un centrocampista sinistro dotato di un ottimo piede, trova con facilità anche la porta. Il calciatore ha ...

Libia - al-Sarraj a SkyTg24 : “Haftar ha fallito - ma c’è bisogno dell’Italia. Rischi? Migrazione e infiltrazioni terroristiche” : Fayez al-Serraj torna a parlare e a chiedere appoggio a Italia e Unione europea paventando un nuovo aumento delle partenze di migranti dalle coste libiche con il rischio di infiltrazioni terroristiche, visto che “l’Isis sta crescendo nel nostro Paese”. In un’intervista rilasciata a SkyTg24 Mondo, il premier del cosiddetto Governo di Accordo Nazionale sostenuto dalle Nazioni Unite fa la voce grossa prevedendo una sconfitta ...

“1994” - svelate le prime immagini della serie Sky. C’è Berlusconi : Ecco le primissime immagini di "1994", capitolo finale della serie originale Sky prodotta da Wildside che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica, attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la prima metà degli anni '90. La serie, prossimamente in esclusiva su Sky, è diretta da Giuseppe ...

Sky - Trippier – Napoli : “C’era l’accordo di massima - ma al momento è saltato - i dettagli” : La redazione di Sky Sport ha registrato una brusca frenata sulla trattativa per Trippier. Il Napoli continua a cercare rinforzi sulle fasce difensive. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus compresi e un ingaggio di 2,6 al giocatore, De Laurentiis ha deciso di stoppare la trattativa, permettendo così alla Juventus di inserirsi. Leggi anche : Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre ...

Sky – Ugolini : “C’é già l’accordo con due calciatori - bisogna convincere la società” : Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di calciomercato. Le sue parole : C’è l’accordo sulla base di un triennale con Ilicic. bisogna però capire quale sarà la reazione dell’Atalanta, magari potrebbero proporgli un ingaggio. Da quello che ci risulta il Napoli ha trovato un’intesa con l’agente, se poi l’Atalanta non lo vuole vendere il calciatore non parte. Castagne è un giocatore che interessa molto, ...

Mercato Napoli – Per Sky c’è l’intesa anche per Castagne : Gianluca di Marzio a Sky conferma Ilicic per il Napoli, ma raddoppia. Nell’accordo con l’Atalanta infatti rientrerebbe anche Timothy Castagne. L’esterno classe ’95 che può giocare sia a destra che a sinistra e sarebbe un rinforzo importante per il Napoli nella prossima stagione L’intesa sarebbe raggiunta per un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a salire. Resta solo da definire con il club bergamasco i ...

“Sky Sport” - Juventus-Deschamps : c’è la conferma! C’è anche il sogno di Agnelli : JUVENTUS DESCHAMPS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SkySport“, la Juventus sarebbe pronta ad osservare molto attentamente il prossimo futuro di Deschamps. Interesse reale e concreto, soprattutto dopo i no a Pochettino e Guardiola. Come vi avevamo anticipato, l’attuale ct della Francia potrebbe rappresentare una soluzione gradita ad Agnelli, meno alla coppia Paratici-Nedved. Conte sembrerebbe […] More

Daniele Adani lascia Sky Sport per Dazn - cosa c’è di vero? : Daniele Adani lascia Sky Sport per Dazn, cosa c’è di vero? Le notizie oggi più che mai, come sappiamo bene, sono molto virali. Basta quindi pochissimo tempo perché un annuncio, anche quando non è veritiero, prenda a circolare con forza e soprattutto tanta velocità. Salvo scoprire a distanza di qualche ora che la notizia semplicemente è falsa. Fake news su passaggio di Daniele Adani come commentatore da Sky a Dazn Protagonista ...

Sul Fatto del 6 maggio – L’inchiesta : SkyWay - cosa c’è dietro la promessa di “ricchezza facile”. Il dossier : Terrapiattisti : La tecnologia è controversa, ancor più sospette le modalità di raccolta dei fondi. Anche in Italia è sbarcata SkyWay, società con testa in Bielorussia e cassaforte ai Caraibi che promette munifici dividendi a chi finanzia il sistema di trasporto ideato dall’inventore Anatoly Yunitskiy, ossia un treno veloce che viaggia a 15 metri di altezza. I russi l’hanno bocciato, gli indiani pure, gli scecchi si permettono il rischio. Da noi, diversi ...

Billions 4 sbarca su Sky Atlantic il 10 maggio al posto di Gomorra 4 : tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione : tutto è pronto per il passaggio di consegne visto che Gomorra 4 proprio questa sera saluterà il pubblico di Sky Atlantic con i suoi ultimi due episodi e venerdì prossimo toccherà a Billions 4 fare faville. Genny Savastano lascerà posto ai due rivali di sempre ovvero il miliardario Bobby "Axe" Axelrod (Damien Lewis) e dell’ex potente procuratore distrettuale Chuck Rhoades (Paul Giamatti). Toccherà a loro far dimenticare al pubblico gli eventi di ...

E Poi C’è Cattelan stasera su Sky Uno con Gennaro e Sangue Blu di Gomorra : E poi C’è Cattelan su Sky Uno giovedì 2 maggio con Salvatore Esposito e Arturo Muselli di Gomorra e un ospite a sorpresa Puntata misteriosa per E Poi C’è Cattelan stasera giovedì 2 maggio su Sky Uno (canale 108 del satellite, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile on demand. Prima Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Gennaro e Sangue Blu di Gomorra alla vigilia delle puntate finali. Poi un ospite a sorpresa che per la ...

EPCC E Poi C’è Cattelan giovedì 25 aprile su Sky Uno con Paola Cortellesi : EPCC E Poi C’è Cattelan giovedì 25 aprile su Sky Uno Gli Ospiti di EPCC: Paola Cortellesi e Calcutta Trionfa al box office con Ma Cosa ci Dice il Cervello (tra l’altro distribuito da Vision del gruppo Sky) e si mena con Alessandro Cattelan: Paola Cortellesi super ospite della terza puntata di EPCC E Poi C’è Cattelan giovedì 25 aprile su Sky Uno in prima serata. Il conduttore del light nate…di prima serata, andrà così a ...