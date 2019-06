Sea Watch 3 | nave ong ferma al largo di Lampedusa con 43 persone a bordo per il quinto

Sea Watch 3 - nave ong ferma al largo di Lampedusa con 43 persone a bordo per il quarto giorno consecutivo : La nave Sea Watch 3 è bloccata a quindici miglia da Lampedusa con 43 persone a bordo. L’imbarcazione della ong tedesca si mantiene al limite delle acque territoriali italiane in attesa di poter far scendere i migranti soccorsi martedì 11 giugno a 47 miglia dalle coste libiche. A bordo, dopo lo sbarco autorizzato dal Viminale di 10 migranti, restano 43 persone, tra cui tre minori di cui uno con meno di 12 anni. “La situazione di ...

Sea Watch - l'Europa ci rifila tutti gli immigrati : l'ultima vergogna contro l'Italia : L'emergenza immigrazione è finita. Da quando Salvini è ministro dell' Interno gli sbarchi sono calati dell' 85% e i morti in mare sono diminuiti del 402%. Infatti, se un anno fa per la maggioranza degli italiani quello dei profughi era il problema numero uno, oggi, stando ai sondaggisti Ghisleri e P

Sea Watch 3 ancora in mare aperto : a bordo 43 persone. Salvini vieta transito e ingresso in Italia : Dopo lo sbarco autorizzato dalle autorità Italiane di 10 persone, sono 43 i migranti ancora a bordo della Sea Watch 3. La nave non è autorizzata né al transito, né all'ingresso, né alla sosta nelle acque territoriale Italiane: la conferma è arrivata dal divieto firmato ieri dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, in ottemperanza al decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Decreto sicurezza bis : divieto di ingresso per Sea Watch - Salvini firma : Decreto sicurezza bis: divieto di ingresso per Sea Watch, Salvini firma Con il ritorno dell’estate, come ormai succede da vari anni a questa parte, torna prepotentemente in agenda la questione migratoria. Il protagonismo, ancora una volta, è del Ministro dell’Interno. Poco più di un anno fa, Matteo Salvini poneva in atto il suo primo vero provvedimento da Ministro dell’Interno, impedendo l’approdo in porto italiano ...

Sea Watch - Salvini litiga con la giornalista : “Lei fa politica? Si candidi con la sinistra. Ai comizi del Pd non rispondo…” : Matteo Salvini, a margine del comizio in Liguria, ha ingaggiato un battibecco con l’inviata di Sky che gli chiedeva conto delle affermazioni sulla situazione della nave Sea Watch, da cui sono state fatti sbarcare solo 10 persone, negando agli altri naufraghi la possibilità di accedere al territorio italiano: “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti – ha detto il ministro dell’Interno -, per scelta di ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch al largo di Lampedusa? Per me può stare nel Mediterraneo fino a Capodanno” : “Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando lo sbarco a Lampedusa di alcuni dei Migranti della Sea Watch. “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di ...

Viminale autorizza lo sbarco di dieci persone da Sea Watch : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha autorizzato lo sbarco dalla Sea Watch di dieci persone. Si tratta di tre minori, tre donne di cui due incinte, con due accompagnatori, e due uomini malati. Mentre rimane il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave nelle acque territoriali italiane. E' stato firmato infatti il relativo decreto interministeriale oltre dallo stesso Salvini, anche dai responsabili della Difesa, Elisabetta Trenta, e ...

Migranti - Sea Watch : "In Libia cose inenarrabili - non li riporteremo"| Salvini firma il decreto per fermare la nave - ma ne fa sbarcare dieci a Lampedusa : Il ministro dell'Interno ha autorizzato lo sbarco di tre minori, tre donne (di cui due incinte), due accompagnatori e due uomini che necessitano di cure mediche.Sono dieci in tutto su 53 che restano a bordo della nave della Ong

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 migranti dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Sea Watch - Salvini autorizza lo sbarco di 10 migranti (ma firma il divieto contro la ong) : I 52 migranti a bordo della nave battente bandiera olandese hanno passato la seconda notte al confine con le acque...

Sea Watch - sì a sbarco di 10 migranti : 16.52 Sbarcheranno a breve a Lampedusa 10 dei 53 migranti a bordo della Sea Watch, ferma al limite delle acque territoriali italiane. Si tratta di 3 minori,3 donne (di cui 2 incinte),2 accompagnatori e 2 malati.Lo sbarco è stato autorizzato dal Viminale I migranti saranno portati a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Cosiera. La nave della Ong,con i migranti a bordo,è ferma al limite delle acque italiane, dopo il divieto d'ingresso ...

SeaWatch : scontro Ue-Salvini su sicurezza Libia - lui non indietreggia e vieta lo sbarco : Quello tra Matteo Salvini e l'Europa continua da essere un rapporto particolarmente complicato. Le tensioni sulla questione relativa ai conti dello Stato italiano e al debito pubblico, sono tornate a lasciare spazio alla diversa veduta sulla questione migranti. Stavolta il duello a distanza riguarda l'ennesima nave Ong nel Mediterraneo che avrebbe intenzione di sbarcare in Italia. Il Ministro dell'Interno, forte anche del nuovo decreto sicurezza ...

Sea Watch - in arrivo medici a bordo : 13.47 Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma manderà a bordo della nave Sea Watch 3 i medici per un controllo sanitario in assistenza dei 52 naufraghi soccorsi tre giorni fa a largo delle coste libiche. "A seguito delle comunicazioni della Sea Watch 3, da 3 giorni in mare senza l'indicazione di un porto sicuro, Mrcc Roma ha annunciato un controllo medico in assistenza ai naufraghi. Ci stiamo avvicinando alla posizione dell'incontro, ...