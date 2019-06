Scoperta l’isola del tesoro E’ la Sicilia | dove i vitalizi non si possono tagliare

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Inilo è duro a morire. La classe politica sta facendo di tutto per continuare a intascare il benefit che aini costa un milione e mezzo al mese. E chissenefrega della crisi, o della legge dello Stato secondo cui entro il 30 maggio scorso le Assemblea regionalivanodei consiglieri. Il parlamentono, guidato dal forzista, Gianfranco Micciché, non ne vuol sapere nulla. Inon si toccano. Anzi no. L’Assemblea regionale, tenendo fede allo spirito pirandelliano, dà vita a una commissione di saggi, per decidere il da farsi. Come dire, "Campa cavallo che l'erba cresce". Intanto, grazie proprio alla genialata dei 70 parlamentari, ini rischiano di essere penalizzati con il venti per cento in meno di risorse statali.

