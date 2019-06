Sarri nuovo allenatore della Juventus | la protesta arriva dai social | chiude il gruppo

Salta l'operazione Guardiola. È Sarri il nuovo allenatore della Juventus : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Per lui un contratto di tre anni. Ci sono voluti venticinque giorni per strappare un annuncio definitivo da parte della società bianconera, che, agendo nel silenzio più assoluto, ha lasciato che si sviluppasse una delle spy story di mercato più appassionanti di sempre. Il nome di Maurizio Sarri era stato in ballo da subito, da dopo ...

Sarri nuovo allenatore Juve - rimossa la targa a Bagnoli : Come preannunciato sui social non appena è arrivata l’annuncio ufficiale di Sarri nuovo allenatore della Juventus è stata rimossa a Bagnoli la targa affissa dai tifosi napoletani nel 2017 al civico numero 51 di via Silvio Italico a Bagnoli, sulla facciata del palazzo dove nacque Sarri. Questa la nota del Laboratorio Politico Iskra. “Non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci piange il cuore a leggere l’amarezza di ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore - è certo") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

