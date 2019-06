Sarri Juventus | rivoluzione tra i pali | potrebbe arrivare un nome a sorpresa

juvedipendenza

(Di domenica 16 giugno 2019)– Comincia ufficialmente l’era Maurizio. I bianconeri vivranno una vera e propria, che ovviamente si ripercuoterà anche sul prossimo calciomercato. Secondo quanto circola in ambienti ben informati, in casasi lavora alacremente per migliorare la rosa secondo le direttive del nuovo tecnico., non è da escludere un clamoroso … More

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - FabrizioRomano : OFFICIAL: Maurizio Sarri is new Juventus manager! ???? #CFC #Chelsea #Juve #Sarri -