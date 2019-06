Sarri alla Juventus | il messaggio d’addio del Chelsea

Meno male che Sarri è andato alla Juventus : Il gas e l’acqua aperti “Festeggiamo, ma non ci dimentichiamo l’acqua e il gas aperti”. Mi piace poter pensare che, citando l’immenso Massimo Troisi, che ci siano poche cose ormai da dire a Massimiliano Gallo che mi ha chiesto un pensiero sulla vicenda Sarri, ribadendomi “tu devi esprimerti perché sei stato tra i primi, in epoca non sospetta, a sostenere l’antiSarrismo e la pochezza manageriale di colui che hai definito, con sarcasmo ...

Sarri alla Juve chiude la bolla mediatica Guardiola : quando la sostituzione della realtà diventa notizia : Maurizio Sarri alla Juventus. È la fine di un incubo. Non solo per la Juve: nell’ultimo mese l’Italia pallonara si è spaccata su uno dei più surreali tormentoni che il nostro calcio ricordi. Da una parte chi diceva Sarri (a dire il vero praticamente tutte le firme e i quotidiani più autorevoli e accreditati), dall’altra un sottobosco di addetti ai lavori e pseudo esperti del mercato che hanno alimentato il mistero Guardiola. Un’incredibile bolla ...

Buffon : “Sarri alla Juve non è rivoluzione - né scommessa. È un percorso inedito” : Buffon ha parlato, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, non solo di sé, ma anche della sua vecchia amata Juventus e dell’assurda richiesta di alcuni tifosi di rimuovere la stella dedicata ad Antonio Conte dopo la decisione di allenare l’Inter. «Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società. Considero il suo ritorno ...

Momblano : “Sui fogli che circolano alla Juve c’è il nome di Sarri” : Momblano è tornato a parlare in tv a Top Calcio Qsvs. Il giornalista ha sempre detto che in corso c’era una doppia trattativa e che Sarri era il piano B di Guardiola, ieri parla a di Pep al 51% e Sarri al 49%. Proprio oggi, giorno in cui scade la clausola di Guardiola al City Momblano fa alcune dichiarazioni importanti: “Da Torino arriva finalmente un segnale, dopo 15 giorni in cui negli uffici della società ha regnato la calma ...

Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj - ma scoppia il caso Higuain : Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj, ma scoppia il caso Higuain Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj, ma scoppia il caso Higuain. Ultimo aggiornamento sugli ex Napoli che passeranno alla Juve la prossima stagione. Parliamo di Sarri, Jorginho, Higuain e forse anche Hysaj. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj, ma scoppia il caso Higuain. ...

Crosetti : alla fine Sarri metterà l’orologio sul polsino della tuta : La Juve e Sarri sono due realtà tra loro lontanissime, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, ma rappresentano anche “un esperimento di acrobazia chimica”: “Iniettarsi cellule del nemico e vedere cosa capita. Mai successo, alla Juventus: forse è proprio per questo che lo hanno fatto succedere”. E Crosetti analizza gli universi opposti che con il matrimonio tra l’ex tecnico del Napoli e gli Agnelli verrebbero a ...

Pedullà : Sarri alla Juve ha convinto anche i più reticenti : Niente di nuovo sul fronte Sarri, questa è la verità degli ultimi giorni. Le frasi che si susseguono sono sempre le stesse, in attesa che arrivi prima l’annuncio ufficiale dal Chelsea del via libera e poi quello della Juve. Un’attesa che Alfredo Pedullà, sempre molto informato su ciò che accade a Sarri, aveva definito dolce, proprio perché entrambe le parti non hanno dubbi su come andrà a finire. Sono passati 15 giorni da quando ...

Il binomio Sarri-Higuain alla Juve è tutt’altro che scontato : Dato per assodato che in questo momento, il nome più plausibile per il successore di Allegri è quello di Maurizio Sarri, una delle conseguenze del suo arrivo sulla panchina della Juve, era quella di ricostruire ancora una volta l’accoppiata Sarri-Higuain. Le parole del fratello-procuratore oggi avevano lasciato intendere che il Pipita fosse sicuro di riavere il suo posto in bianconero “mio fratello è sotto contratto con la Juve e ...

GIOVANNI MARTUSCIELLO - VICE DI Sarri alla JUVENTUS/ Chi è? 'DNA da allenatore' : GIOVANNI MARTUSCIELLO chi è? Sarà il secondo allenatore della JUVENTUS, affiancando Maurizio SARRI. L'anno scorso all'Inter con Spalletti

Il tam tam Sarri fa perdere alla Juventus il 6% in Borsa : Si attende ancora l’annuncio ufficiale, in quello che oramai sembra essere per tutti il #SarriDay. Sfumata, secondo i media la possibilità per Agnelli di avere sulla panchina Pep Guardiola, si procede per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare Sarri. Le ultimissime indiscrezioni parlano di Juve e Chelsea che avrebbero chiuso accordandosi per il pagamento di un indennizzo di 5 mila sterline al club londinese per lasciare libero il ...

Alla Juve il re Sarri è nudo - lui e gli pseudo rivoluzionari che ne hanno fatto Che Guevara : Non poteva che finire così. Con l’umiliazione più grande per chi, in malafede, ha giocato ad inseguire il mito del Guevara in tuta, esaltando, ben oltre i pur grandi meriti sportivi, l’immagine di un allenatore divenuto, d’un tratto, eroe, profeta e santo. Non poteva che finire così, con la più eclatante nemesi e la più incredibile delle giravolte da parte dei proseliti, rivoluzionari di sta cippa, che per un anno intero hanno ...

Anche per la Bbc è fatta per Sarri alla Juve : Oggi sembra davvero il #SarriDay, o forse è solo la stAnchezza per la lunga attesa e la suggestione. Ma l’Ansa lancia un’agenzia in cui riporta la BBC, secondo l’emittente sarebbe stato raggiunto l’accordo tra Juve e Chelsea per liberare Maurzio Sarri. Per chiudere Agnelli ha accordato di versare nelle casse del club inglese 5 milioni di sterline, come supposto in questi giorni. Sarri deve solo firmare con la Juve il ...

Pedullà gongola su Twitter : è il giorno di Sarri alla Juve - il 14 giugno : Forse è arrivato il giorno, il tanto atteso giorno dell’annuncio del nuovo allenatore della Juventus. È passato quasi un mese da quando Agnelli e Allegri in conferenza stampa raccontarono della loro separazione e fino ad oggi si è detto tutto e il contrario di tutto sul possibile successore. Stamattina Alfredo Pedullà, giornalista da sempre molto informato per tutto ciò che riguarda Maurizio Sarri, con un tweet sembra chiudere la ...