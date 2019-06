Sardegna oggi al voto per rinnovare 28 amministrazioni comunali

Dopo l’invasione di cavallette in Sardegna - oggi un’altro allarme : le api hanno invaso il centro Bologna : Solo ieri era scattato l’ allarme cavallette in Sardegna , che secondo le stime di Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne tra Ottana, Iscras e Bolotana e soprattutto Orani. oggi è arrivata una nuova allerta insetti sempre da parte dell’associazione degli agricoltori: interi sciami di api a Bologna hanno deciso di ‘abitare’ nel sottotetto della biblioteca dell’Archiginnasio, nei pressi di Piazza Maggiore, ...

Dopo l’invasione di cavallette in Sardegna - oggi un’altra ‘piaga’ : le api hanno invaso il centro Bologna : Solo ieri era scattato l’allarme cavallette in Sardegna , che secondo le stime di Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne tra Ottana, Iscras e Bolotana e soprattutto Orani. oggi è arrivata una nuova allerta insetti sempre da parte dell’associazione degli agricoltori: interi sciami di api a Bologna hanno deciso di ‘abitare’ nel sottotetto della biblioteca dell’Archiginnasio, nei pressi di Piazza Maggiore, ...

Maltempo - si ribalta barca : morto turista francese in Sardegna. Pioggia e vento in tutta Italia : a Palermo tettoie staccate : Un turista di nazionalità francese è morto al largo di Porto Corallo, in provincia di Cagliari, dopo che la barca a vela su cui si trovava è stata ribaltata dal forte vento di scirocco: salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli: vittima del Maltempo che ha colpito la Sardegna nel giorno di Pasquetta. Come da previsioni, il cielo nero, la Pioggia e appunto il ...