Salvini-giornalista | scintille a Recco | ' Lei fa politica o domande?' VIDEO

Sea Watch - Salvini litiga con la giornalista : “Lei fa politica? Si candidi con la sinistra. Ai comizi del Pd non rispondo…” : Matteo Salvini, a margine del comizio in Liguria, ha ingaggiato un battibecco con l’inviata di Sky che gli chiedeva conto delle affermazioni sulla situazione della nave Sea Watch, da cui sono state fatti sbarcare solo 10 persone, negando agli altri naufraghi la possibilità di accedere al territorio italiano: “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti – ha detto il ministro dell’Interno -, per scelta di ...

Prima del comizio di Matteo Salvini, in piazza Municipio ad Aversa, la polizia ha fermato il fotoreporter Fabio Sasso e dopo averlo minacciato di arresto lo ha costretto a cancellare tutte le foto Una vicenda preoccupante quella che arriva da Aversa, nel Casertano: poco prima del comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini

Nicola Zingaretti in tv "contro" Montalbano e in difesa di Fazio : "Salvini lo attacca perché è un giornalista libero" : Nicola Zingaretti va a Quarta Repubblica e sfida a distanza il fratello Luca, contemporaneamente in onda con le repliche del Commissario Montalbano.Il segretario del Pd, in campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio, è protagonista di una lunga intervista con Nicola Porro (che lo aveva già avuto alla prima di Matrix, una settimana fa).

Povera Patria - battibecco Salvini-Cazzullo : "Lei me la tira - mi tocco". Il giornalista : "No - do notizie" : battibecco a Povera Patria tra Aldo Cazzullo e Matteo Salvini. Ospite nel programma di Raidue, il vicepremier è stato interpellato in merito al caso Siri, con il giornalista del Corriere – collegato dalla Spagna - che ne ha approfittato per ricordare i problemi avuti dalla Lega con la magistratura: “Il fondatore Bossi e il suo successore Maroni sono condannati, mentre Salvini ha avuto problemi con l’inchiesta per il sequestro di persona e ...