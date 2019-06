agi

(Di domenica 16 giugno 2019) Maurizioè ufficialmente il. Per lui un contratto di tre anni. Ci sono voluti venticinque giorni per strappare un annuncio definitivo da partesocietà bianconera, che, agendo nel silenzio più assoluto, ha lasciato che si sviluppasse una delle spy story di mercato più appassionanti di sempre. Il nome di Maurizioera stato in ballo da subito, da dopo l'addio di Allegri, ma giornali e televisioni hanno parlato anche di Simone Inzaghi, di Mauricio Pochettino, di Josè Mourinho e, nelle ultimissime ore, anche di Massimo Carrera. Tutte ipotesi che con il passare dei giorni sono andate dileguandosi, solo un'alternativa ha resistito fino all'ultimo, l'altro nome sull'agenda di Agnelli: Pep. Agi il 23 maggio aveva annunciato i termini di ...

blogLinkes : Salta l'operazione Guardiola. È Sarri il nuovo allenatore della Juventus - forblondie : RT @Emilystellaemi2: L'OPERAZIONE DI RONNY, È FISSATA PER GIOVEDÌ, SE NON TROVA CHI LO ACCOMPAGNA, SALTA TUTTO. VI PREGO UN AIUTO https://t… - MariaRo75100061 : RT @Emilystellaemi2: L'OPERAZIONE DI RONNY, È FISSATA PER GIOVEDÌ, SE NON TROVA CHI LO ACCOMPAGNA, SALTA TUTTO. VI PREGO UN AIUTO https://t… -