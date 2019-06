Salario minimo | vicepresidente di Confindustria | “Finisce per togliere diritti e tutele”

Salario minimo europeo - Macron rilancia la proposta e Merkel ora lo appoggia : “Ue lo garantisca in tutti gli Stati membri” : L’Europa deve studiare un modo per garantire che i Paesi membri abbiano “retribuzioni minime comparabili“. A sponsorizzare la proposta di un Salario minimo europeo sono nientemeno che Angela Merkel ed Emmanuel Macron: il presidente francese ha rilanciato il progetto nel corso della conferenza dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) a Ginevra e questa volta ha ricevuto l’appoggio della cancelliera ...

Vittorio Feltri contro il Salario minimo di Luigi Di Maio : "Matteo Salvini - ferma questa roba" : Adesso Di Maio rompe l'anima a tutti con il salario minimo garantito senza sapere che esistono già i contratti sindacali, i quali stabiliscono le paghe per operai e impiegati. Le aziende che non si attengono alle tabelle nazionali vanno incontro a pesanti sanzioni. Non si capisce cosa vogliano di pi

Salario minimo - i paletti della Lega in vista dell’accordo con M5S : Il vertice di governo ha deciso di sbloccare l’approvazione del Salario minimo: la proposta presentata a luglio del 2018 dai Cinque Stelle è all’esame in commissione lavoro del Senato, ma da mesi il testo è in stand by per le perplessità della Lega. All’interno della maggioranza si cerca una posizione comune...

Salario minimo - i 3 paletti della Lega per l’ok al progetto del M5S : Nel vertice di governo la maggioranza ha deciso di sbloccare l’approvazione del Salario minimo: la proposta presentata a luglio del 2018 dai Cinque Stelle è all’esame in commissione lavoro del Senato, ma da mesi il testo è in stand by anche per le perplessità della Legae la contrarietà delle parti sociali...

Governo ultime notizie : Salario minimo - Salvini “prima ridurre tasse” : Governo ultime notizie: salario minimo, Salvini “prima ridurre tasse” Sembra tornato il sereno all’interno del Governo gialloverde. Gli ultimi giorni – successivi alla conferenza stampa di Giuseppe Conte – hanno palesato il riavvicinamento (o, almeno, una tregua) dei due leader politici di Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini e Di Maio hanno scelto la linea dura con Bruxelles: nessuna “manovrina” ...

Governo : vertice - Dl sicurezza bis oggi in Cdm e avanti Salario minimo : Via libera all'approdo del decreto sicurezza bis nel primo Consiglio dei Ministri utile, in programma l'11 giugno. E' una delle decisioni del vertice

Salario MINIMO/ Il "brutto scherzo" alle imprese evitato dalla Lega : Salvini sembra aver frenato l'ipotesi di varare il SALARIO MINIMO in tempi brevi. Una mossa con un doppio guadagno per la Lega

Conte : ok Sicurezza bis e Salario minimo : 1.31 Si è appena concluso - riferisce una nota della presidenza del Consiglio l'incontro tra il premier Conte e i due vicepresidenti Di Maio e Salvini. Si è parlato delle questioni più urgenti e delle iniziative necessarie a rilanciare l'azione di governo per il resto della legislatura.Si è concordato di portare domani in Consiglio dei ministri il decreto Sicurezza bis, accerare sulla proposta legislativa sul salario minimo attualmente in ...

Governo - due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini : sul tavolo la trattativa con Ue - la riforma fiscale e il Salario minimo : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

"Prima si tagliano le tasse - poi si parla di Salario minimo". Salvini detta la linea : “Visto che la ripresa è zero virgola, l’Italia ci chiede di più. E l’unico modo è pagare i debiti e tagliare le tasse. Questo è quello che abbiamo intenzione di fare”. In vista del vertice di governo previsto in serata, il vicepremier Matteo Salvini detta la linea da seguire secondo la Lega, nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio per analizzare l’esito dei ballottaggi.Per ...

Salvini a Conte e Di Maio : «Salario minimo? Sì - ma bisogna tagliare le tasse» : Parla Matteo Salvini. «Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi, spagnoli e lussemburghesi. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani», ha detto il segretario della...

Salario minimo - non solo rider : ecco i "nuovi schiavi" delle coop : Cristina Verdi Sarebbero almeno 350mila i dipendenti delle cooperative sociali che prestano servizio nei settori sanitario o assistenziale per meno di 6 euro netti l'ora, a fronte di commesse milionarie da parte degli enti locali Quella del Salario minimo sarà una delle questioni al centro del vertice di oggi a Palazzo Chigi. A pretenderlo non ci sono solo i rider ma anche gli oltre 350mila dipendenti delle cooperative sociali che in ...

Governo - in vista del vertice Conte avvisa : “Non sfidiamo l’Ue o andremo a casa”. Di Maio : “Mi aspetto sì sul Salario minimo” : Il primo vero vertice di Governo dopo le liti, gli scontri, le Europee e poi la conferenza stampa del presidente del Consiglio che ha messo in guardia le due forze di maggioranza: “Se si deve vivacchiare, io lascio”. Come non succedeva da tempo, lunedì sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno di nuovo seduti tutti e tre intorno allo stesso tavolo. Nel frattempo i due vicepremier si sono visti e riappacificati, ma ...

Di Maio : 'Il vertice di governo? Mi aspetto ok a Salario minimo e..' : Della vittoria M5S a Campobasso "non faccio un trofeo, ora il Movimento non può illudersi che sia tutto a posto. Siamo rimasti vittime della nostra contrarietà ... Segui su affaritaliani.it