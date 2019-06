Roma | rogo di Torvaianica | proseguono le indagini | potrebbe trattarsi di duplice delitto

Roma - il rogo della coppia a Torvaianica : «Uccisi e bruciati per vendetta» : Non erano vicini eppure sono morti insieme, divorati dalle fiamme. Dei loro corpi è rimasto ben poco così come dell'auto sulla quale viaggiavano: una Ford Fiesta. Macabra scoperta...

Roma - identificata una vittima del rogo di Torvajanica : proseguono le indagini : proseguono serrate le indagini dei carabinieri su quanto avvenuto questa mattina a Torvajanica, località del litorale Romano non lontana da Pomezia, dove una coppia è stata trovata carbonizzata all'interno di un'automobile, andata completamente distrutta. Al momento una cosa è certa: i due non erano marito e moglie, ed è stata rintracciata nelle scorse ore anche la proprietaria dell'utilitaria. Quest'ultima è stata sentita dai militari e ha ...

Rogo a Mirandola - il piRomane nordafricano e il giallo delle sette identità : Angelo Scarano Sul caso di Mirandola ci sono ancora diversi tasselli che mancano e molti dettagli da capire "Il nordafricano non era stato espulso perché aveva dichiarato di essere minorenne e aveva fatto richiesta di protezione umanitaria. Ora è stato beccato, abbiamo scoperto che aveva dato 4 identità diverse e analisi confermamo che non è minorenne e grazie al decreto Salvini: a casa. Col primo barcone, perché l'aereo non lo ...

Roma - Riccardo 22enne eroe seriale : dopo il suicida - salva un anziano dal rogo : 'Riccà sei un eroe, io al posto tuo vedendo le fiamme, sarei fuggito'. Un vicino di casa glielo ripete sull'uscio del portone in via Alfredo Fusco, alla Balduina, quartiere a nord di Roma. E lui, ...

Per la polizia locale di Roma il rogo nella discarica abusiva è doloso. Raggi : "Capitale sotto attacco" : Le fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero e l'odore acre che hanno reso irrespirabile per ore l'aria in quel quadrante della città. Notte di paura alla periferia est di Roma per un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri in una discarica a cielo aperto a ridosso di via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, hanno lavorato fino al ...

Rogo in discarica al Collatino - i vigili : «È doloso». Raggi : «Roma sotto attacco» : Rogo nella discarica abusiva, così la sindaca Raggi: «Roma è sotto attacco di una criminalità che continua ad agire contro i cittadini. Questa volta è andata a fuoco...

Rogo nella discarica di natura dolosa. Raggi : «Roma sotto attacco della criminalità» : «Roma è sotto attacco di una criminalità che continua ad agire contro i cittadini. Questa volta è andata a fuoco una discarica abusiva alla periferia est di Roma....

Celli : ennesimo rogo avvelena Romani mentre 5S e Lega dimenticano città : Roma – “Il rogo che si e’ sviluppato nella notte ha interessato l’area dove era stata sgomberata una baraccopoli. Un luogo come tanti, dimenticato e divenuto discarica di materiali vari”. Cosi’ Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della lista civica Roma Torna Roma ha dichiarato in merito al rogo dell’ultima notte sulla Collatina. “Mi auguro vengano presto accertate le responsabilita’. ...

Rogo in discarica abusiva a Roma - nube di fumo e odore acre in una vasta area : Un vasto incendio è divampato in una discarica abusiva in zona Collatina, alla periferia est di Roma. Al lavoro i Vigili del fuoco per spegnere il Rogo. Una densa nube nera e un odore acre si sono sollevati su tutta la zona. Non risultano feriti.Le fiamme sono divampate dopo le 23 e si sono rapidamente propagate a tutta l'area a ridosso di via Collatina Vecchia. A quanto riferito, a bruciare materiali di risulta in una discarica abusiva ...

Incendio in discarica abusiva a Roma : rogo sotto controllo : Dalla tarda serata di ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati per l’Incendio di rifiuti in una discarica abusiva a Roma, altezza viale Togliatti: il rogo è “sotto controllo, lunghe le operazioni di bonifica“, precisano in un tweet i pompieri, riferendosi al rogo sviluppatosi alla periferia est della Capitale. L'articolo Incendio in discarica abusiva a Roma: rogo sotto controllo sembra essere il primo su Meteo Web.

