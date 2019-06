Roma Polizia urbana | in vigore il nuovo Regolamento

È in corso un maxi blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

La polizia va a sgomberare una baraccopoli a Roma - ma era un set cinematografico : “Fermi, fermi! Cosa fate? Qui stiamo lavorando, non c’è niente da demolire”. Un’operazione anti degrado ha rischiato di mandare in fumo le riprese di un film. È successo a Roma sabato 8 giugno, nel quartiere Marconi, dove c’è stato un piccolo equivoco tra una troupe cinematografica e gli agenti del nucleo Pics decoro urbano della polizia di Roma Capitale. Lo riporta Il Messaggero:I vigili, dopo ...

Cadavere accanto a pompa di benzina a Roma - indaga la polizia : Il Cadavere di un uomo è stato trovato accanto a una pompa di benzina di via Ostiense, a Roma, all'altezza di Vitinia. L'uomo - secondo quanto si apprende - poco prima avrebbe avuto una lite con altre due persone, probabilmente straniere, davanti al bar adiacente. E, a seguito di una spinta, sarebbe caduto a terra. Sul posto la polizia che indaga per fare luce sulla vicenda e risalire ai due uomini coinvolti nella colluttazione.

La storia di Christian - adolescente malato di cancro e tifoso della Roma : la polizia si presenta sotto casa e lo porta allo stadio : Lo scorso 6 gennaio 2019 un gruppo di agenti di polizia del Reparto mobile di Roma arriva all’ospedale Umberto I con un pacco di doni da regalare ai bambini ricoverati. Nel reparto oncologico incontrano Christian, sedicenne, e nessuno di loro sa ancora che il ragazzo diventerà a breve la loro mascotte. Il giovane, malato di cancro, palesa subito la sua fede calcistica: è tifoso della Roma. Alcuni agenti, tifosi della stessa squadra, ...

Le foto degli scontri tra i tifosi della Lazio e la polizia a Roma : Due agenti sono stati feriti, cinque ultras sono stati arrestati prima della finale di Coppa Italia all'Olimpico

Assalto in villa alle porte di Roma - moglie e marito sequestrati : la polizia intercetta i banditi e recupera la refurtiva : di Ermanno Amedei Hanno assaltato la villa di una coppia di mezza età a Fiano Romano . In tre, sabato sera poco prima delle 22, armati di pistola, cacciavite e un'ascia, hanno immobilizzato prima l'...

Assalto in villa alle porte di Roma - moglie e marito sequestrati : la polizia intercetta i banditi e recupera la refutiva : di Ermanno Amedei Hanno assaltato la villa di una coppia di mezza età a Fiano Romano . In tre, sabato sera poco prima delle 22, armati di pistola, cacciavite e un'ascia, hanno immobilizzato prima l'...

Roma-Cagliari - controlli della Polizia prima della partita : denunciate 10 persone [DETTAGLI] : Il 27 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Lazio hanno denunciato 10 persone prima della gara Roma-Cagliari per possesso di artifici pirotecnici. Una di queste è stata denunciata anche per possesso di sostanza stupefacente. In particolare, durante un posto di controllo in viale di Tor di Quinto, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un furgone con a bordo dieci persone, dichiaratesi ...

Primo maggio : concertone a Roma. Cariche della polizia a Torino : Cortei in gran parte delle città italiane. Il leader della Cgil Landini lancia la proposta di un solo sindacato per il lavoro: 'Non esistono più le ragioni storiche, politiche e partitiche che ...

Roma. Oltre 140 mila controlli Polizia Locale con l’occhio elettronico : La Polizia Locale di Roma Capitale informa. E’ stato attuato da inizio 2019 un vasto piano di verifiche contro i

Roma - 16enne ferito a colpi di pistola lasciato in ospedale/ È giallo : polizia indaga : A Roma un 16enne di origini albanesi è stato lasciato davanti all'ospedale dopo essere stato ferito con colpi d'arma da fuoco: indagini in corso

Per la polizia locale di Roma il rogo nella discarica abusiva è doloso. Raggi : "Capitale sotto attacco" : Le fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero e l'odore acre che hanno reso irrespirabile per ore l'aria in quel quadrante della città. Notte di paura alla periferia est di Roma per un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri in una discarica a cielo aperto a ridosso di via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, hanno lavorato fino al ...